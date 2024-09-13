13 сентября 2024

В Тюмени ребенок мигрантов избивает сверстников в детском саду

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за бездействия администрации из детсада уволилось пять воспитателей
Из-за бездействия администрации из детсада уволилось пять воспитателей Фото:

В одном из дошкольных учреждений Тюмени на протяжении года шестилетний сын мигрантов систематически избивает других детей, а его родители, несмотря на жалобы, никаких мер не предпринимают. Ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

«В СМИ и социальных медиа сообщается о систематическом совершении шестилетним сыном мигрантов противоправных действий в отношении воспитанников детского сада в городе Тюмени. На протяжении года ребенок избивает сверстников. Родители малолетнего мер к сыну не принимают. Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по информации», — сообщается в telegram-канале инфоцентра СК России.

Уточняется, что малолетний нарушитель угрожает другим детям и оскорбляет их по национальному признаку. Администрация детского сада также не принимает никаких мер. Из-за всего происходящего пять воспитателей учреждения вынуждены были уволиться. В настоящее время в региональном СУ СК начата проверка.

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В одном из дошкольных учреждений Тюмени на протяжении года шестилетний сын мигрантов систематически избивает других детей, а его родители, несмотря на жалобы, никаких мер не предпринимают. Ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. «В СМИ и социальных медиа сообщается о систематическом совершении шестилетним сыном мигрантов противоправных действий в отношении воспитанников детского сада в городе Тюмени. На протяжении года ребенок избивает сверстников. Родители малолетнего мер к сыну не принимают. Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по информации», — сообщается в telegram-канале инфоцентра СК России. Уточняется, что малолетний нарушитель угрожает другим детям и оскорбляет их по национальному признаку. Администрация детского сада также не принимает никаких мер. Из-за всего происходящего пять воспитателей учреждения вынуждены были уволиться. В настоящее время в региональном СУ СК начата проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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