В Тюмени ребенок мигрантов избивает сверстников в детском саду

В одном из дошкольных учреждений Тюмени на протяжении года шестилетний сын мигрантов систематически избивает других детей, а его родители, несмотря на жалобы, никаких мер не предпринимают. Ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.
«В СМИ и социальных медиа сообщается о систематическом совершении шестилетним сыном мигрантов противоправных действий в отношении воспитанников детского сада в городе Тюмени. На протяжении года ребенок избивает сверстников. Родители малолетнего мер к сыну не принимают. Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по информации», — сообщается в telegram-канале инфоцентра СК России.
Уточняется, что малолетний нарушитель угрожает другим детям и оскорбляет их по национальному признаку. Администрация детского сада также не принимает никаких мер. Из-за всего происходящего пять воспитателей учреждения вынуждены были уволиться. В настоящее время в региональном СУ СК начата проверка.
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