Церковный Новый год 14 сентября: как отпраздновать

В России 14 сентября празднуется церковный Новый год

Церковное новолетие празднуется 14 сентября Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Церковное новолетие в России в 2024 году открывает череду православных праздников. Оно празднуется 14 сентября, а дата считается первым днем церковного года. В этот день православные христиане обращаются к Богу с просьбой даровать благословение. Что такое церковное новолетие, и как его праздновать — в материале URA.RU.

Когда начинается церковное новолетие в России в 2024 году

Церковное новолетие в России в 2024 году начинается с 14 сентября. Первым праздником нового церковного года является Рождество Пресвятой Богородицы, которое отмечается 21 сентября. Последний праздник, завершающий церковный год — Успение Пресвятой Богородицы, который проходит 28 августа.

Первым праздником нового церковного года является Рождество Пресвятой Богородицы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

История церковного Новолетия

Возникновение праздника

Праздник появился в Римской империи, где был установлен индикт — период в несколько лет, в конце которого собирали налоги с населения. Примерно в 462 году время начало индикта установили 1 сентября, а налоги собирались раз в 15 лет. В 537 году император Юстиниан законодательно утвердил начало нового года с 1 сентября. Восточная христианская церковь сделала новолетие праздником.

История новолетия в России

Новолетие стало православным праздником на Руси в конце Х века после Крещения. Изначально гражданский календарь начинался 1 марта, а церковный календарь — 1 сентября, но с 1492 года на Руси установилось единое начало нового года — 1 сентября, которое отмечалось всеобщим весельем и развлечениями. На площади устанавливался помост, с которого князь и митрополит говорили народу об окончании старого года.

В 1700 году Петр I ввел новый гражданский календарь, в соответствии с которым годы отсчитывались от Рождества Христова, а новый год начинался 1 января. После этого торжественный молебен с участием царя и патриарха прекратили служить, но новолетие продолжало оставаться церковным праздником. В последующие годы Русская Православная церковь продолжала по традиции именно в этот день просить Бога о благословении нового лета.

Новолетие продолжало оставаться церковным праздником после введения нового гражданского календаря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Традиции и обряды новолетия

Во время празднования новолетия переплетаются языческие и православные традиции русского народа. В этот день православные чтут преподобного Симеона, обладавшего даром предвидения и способностью излечивать телесные и душевные болезни. Эта дата также считается началом «бабьего лета».

Первая встреча осени сопровождалась обрядом «Осенины», во время которого разводился новый огонь от трения сухого дерева, и от него начинали топить в домах и банях. Колокол возвещал наступление праздника — Нового лета. Крестьяне благодарили уходящий год за хороший урожай и просили такого же в новом году. В деревнях разжигался большой костер, водились хороводы, пелись песни, устраивались состязания. Люди пекли большие караваи и украшали дома рябиной.

В деревнях разжигался большой костер, вокруг которого водили хороводы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU