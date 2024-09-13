The Times of India назвала лучший напиток для щитовидной железы

The Times of India: настой кинзы положительно влияет на работу щитовидной железы

14 сентября 2024 в 04:27 Размер текста - 17 +

Напиток с кинзой полезен для щитовидной железы Фото: Илья Московец © URA.RU Напиток с кинзой, более известной как кориандр, может оказать благотворное влияние на функцию щитовидной железы. Это растение обладает целым рядом полезных свойств для здоровья, отметили индийские СМИ. «Настой листьев кинзы может помочь облегчить симптомы, связанные с дисбалансом щитовидной железы, такие как гипертиреоз и гипотиреоз. Кроме того, напиток способствует уменьшению избыточного тепла, приливов, ночной потливости и проблем, связанных с питтой в аюрведической медицине», — сообщил информационный ресурс The Times of India. По сведениям издания, помимо поддержки здоровья щитовидной железы, кинза способствует снижению риска сердечных заболеваний и стабилизирует уровень сахара в крови. Это делает ее поистине ценным продуктом в рационе. Ранее URA.RU сообщало о пяти травяных напитках, которые стоит пить после ужина для похудения. Они стимулируют метаболизм и облегчают пищеварение, что может помочь сбросить лишний вес. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Напиток с кинзой, более известной как кориандр, может оказать благотворное влияние на функцию щитовидной железы. Это растение обладает целым рядом полезных свойств для здоровья, отметили индийские СМИ. «Настой листьев кинзы может помочь облегчить симптомы, связанные с дисбалансом щитовидной железы, такие как гипертиреоз и гипотиреоз. Кроме того, напиток способствует уменьшению избыточного тепла, приливов, ночной потливости и проблем, связанных с питтой в аюрведической медицине», — сообщил информационный ресурс The Times of India. По сведениям издания, помимо поддержки здоровья щитовидной железы, кинза способствует снижению риска сердечных заболеваний и стабилизирует уровень сахара в крови. Это делает ее поистине ценным продуктом в рационе. Ранее URA.RU сообщало о пяти травяных напитках, которые стоит пить после ужина для похудения. Они стимулируют метаболизм и облегчают пищеварение, что может помочь сбросить лишний вес.