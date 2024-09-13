13 сентября 2024

Вахтовики ЯНАО оценили плавающего белого медведя. Видео

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Белый медведь плавал на границе поселка Харасвэй
Белый медведь плавал на границе поселка Харасвэй Фото:

Вахтовик снял на видео белого медведя, плавающего на границе поселка Харасвэй (ЯНАО). Сотрудники «Газпрома» оценили животное высшими балами.

«Грация — 100, техника — 100, очарование — 100! Поднимаем уровень доброты этого утра до максимума», — написано в telegram-канале «Газпром добыча Надым».

На видео медведь купается в море. Он как будто специально позирует на камеру.

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Вахтовик снял на видео белого медведя, плавающего на границе поселка Харасвэй (ЯНАО). Сотрудники «Газпрома» оценили животное высшими балами. «Грация — 100, техника — 100, очарование — 100! Поднимаем уровень доброты этого утра до максимума», — написано в telegram-канале «Газпром добыча Надым». На видео медведь купается в море. Он как будто специально позирует на камеру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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