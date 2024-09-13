Белый медведь плавал на границе поселка Харасвэй
Вахтовик снял на видео белого медведя, плавающего на границе поселка Харасвэй (ЯНАО). Сотрудники «Газпрома» оценили животное высшими балами.
«Грация — 100, техника — 100, очарование — 100! Поднимаем уровень доброты этого утра до максимума», — написано в telegram-канале «Газпром добыча Надым».
На видео медведь купается в море. Он как будто специально позирует на камеру.
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