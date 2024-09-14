Жительница Курской области рассказала о зверствах ВСУ

ВСУ изнасиловали и убили жительницу Курской области из-за ее сына
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Информация об убийстве жительницы Курской области бойцами ВСУ зафиксирована в СК РФ
Информация об убийстве жительницы Курской области бойцами ВСУ зафиксирована в СК РФ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Многодетная мать из Курской области рассказала, что украинские бойцы в регионе надругались над местной жительницей, а затем убили ее. Украинские военные сделали так только лишь потому, что что ее сын — военный ВС РФ. 

«ВСУ изнасиловали и убили женщину в Курской области, узнав, что ее сын военный», — заявила местная жительница. Ее слова передает РИА Новости. Отмечается, что данная информация уже зафиксирована в Следственном комитете. 

После вторжения в Курскую область ВСУ стали грабить магазины и издеваться над мирными жителями. Сообщалось о нападении ВСУ на двух женщин и собаку в деревне Журавли Курской области. Жертвы инцидента направлялись в сторону населенного пункта Шептуховка. Тела убитых были зафиксированы с помощью коптера. 

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Многодетная мать из Курской области рассказала, что украинские бойцы в регионе надругались над местной жительницей, а затем убили ее. Украинские военные сделали так только лишь потому, что что ее сын — военный ВС РФ.  «ВСУ изнасиловали и убили женщину в Курской области, узнав, что ее сын военный», — заявила местная жительница. Ее слова передает РИА Новости. Отмечается, что данная информация уже зафиксирована в Следственном комитете.  После вторжения в Курскую область ВСУ стали грабить магазины и издеваться над мирными жителями. Сообщалось о нападении ВСУ на двух женщин и собаку в деревне Журавли Курской области. Жертвы инцидента направлялись в сторону населенного пункта Шептуховка. Тела убитых были зафиксированы с помощью коптера. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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