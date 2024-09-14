Многодетная мать из Курской области рассказала, что украинские бойцы в регионе надругались над местной жительницей, а затем убили ее. Украинские военные сделали так только лишь потому, что что ее сын — военный ВС РФ.
«ВСУ изнасиловали и убили женщину в Курской области, узнав, что ее сын военный», — заявила местная жительница. Ее слова передает РИА Новости. Отмечается, что данная информация уже зафиксирована в Следственном комитете.
После вторжения в Курскую область ВСУ стали грабить магазины и издеваться над мирными жителями. Сообщалось о нападении ВСУ на двух женщин и собаку в деревне Журавли Курской области. Жертвы инцидента направлялись в сторону населенного пункта Шептуховка. Тела убитых были зафиксированы с помощью коптера.
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