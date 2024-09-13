В Курской области ВСУ расстреляли двух мирных женщин и собаку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник, stock
ВСУ расстреляли двух женщин под Курском Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В деревне Журавли Курской области украинские военные расстреляли двух мирных женщин и собаку. Гражданские двигались в сторону Шептуховки, где находились российские солдаты.

«ВСУ расстреляли двух мирных женщин и собаку, которые шли к ВС РФ в Шептуховку», — пишет telegram-канал «Южный фронт». Тела убитых зафиксировал коптер.

Ранее колумбийские наемники из подразделения ВСУ взяли в плен российского бойца и расстреляли его. Один из участников операции Карлос Кигуа заявил, что приказ расстрелять солдата на месте наемники получили от командования, которое убедило их в том, что ВС РФ якобы расстреливали колумбийцев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В деревне Журавли Курской области украинские военные расстреляли двух мирных женщин и собаку. Гражданские двигались в сторону Шептуховки, где находились российские солдаты. «ВСУ расстреляли двух мирных женщин и собаку, которые шли к ВС РФ в Шептуховку», — пишет telegram-канал «Южный фронт». Тела убитых зафиксировал коптер. Ранее колумбийские наемники из подразделения ВСУ взяли в плен российского бойца и расстреляли его. Один из участников операции Карлос Кигуа заявил, что приказ расстрелять солдата на месте наемники получили от командования, которое убедило их в том, что ВС РФ якобы расстреливали колумбийцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...