В деревне Журавли Курской области украинские военные расстреляли двух мирных женщин и собаку. Гражданские двигались в сторону Шептуховки, где находились российские солдаты.
«ВСУ расстреляли двух мирных женщин и собаку, которые шли к ВС РФ в Шептуховку», — пишет telegram-канал «Южный фронт». Тела убитых зафиксировал коптер.
Ранее колумбийские наемники из подразделения ВСУ взяли в плен российского бойца и расстреляли его. Один из участников операции Карлос Кигуа заявил, что приказ расстрелять солдата на месте наемники получили от командования, которое убедило их в том, что ВС РФ якобы расстреливали колумбийцев.
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