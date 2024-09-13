В Курской области ВСУ расстреляли двух мирных женщин и собаку

13 сентября 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

ВСУ расстреляли двух женщин под Курском Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В деревне Журавли Курской области украинские военные расстреляли двух мирных женщин и собаку. Гражданские двигались в сторону Шептуховки, где находились российские солдаты. «ВСУ расстреляли двух мирных женщин и собаку, которые шли к ВС РФ в Шептуховку», — пишет telegram-канал «Южный фронт». Тела убитых зафиксировал коптер. Ранее колумбийские наемники из подразделения ВСУ взяли в плен российского бойца и расстреляли его. Один из участников операции Карлос Кигуа заявил, что приказ расстрелять солдата на месте наемники получили от командования, которое убедило их в том, что ВС РФ якобы расстреливали колумбийцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деревне Журавли Курской области украинские военные расстреляли двух мирных женщин и собаку. Гражданские двигались в сторону Шептуховки, где находились российские солдаты. «ВСУ расстреляли двух мирных женщин и собаку, которые шли к ВС РФ в Шептуховку», — пишет telegram-канал «Южный фронт». Тела убитых зафиксировал коптер. Ранее колумбийские наемники из подразделения ВСУ взяли в плен российского бойца и расстреляли его. Один из участников операции Карлос Кигуа заявил, что приказ расстрелять солдата на месте наемники получили от командования, которое убедило их в том, что ВС РФ якобы расстреливали колумбийцев.