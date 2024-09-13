Хлопок, похожий на взрыв, и дым напугали жителей дома по улице Блюхера, 123Е в Челябинске в ночь на 14 сентября. В пресс-службе регионального ГУ МЧС России подтвердили, что ночью был вызов по указанному адресу.
«Кто-то из квартиры скинул взрывчатое вещество, был слышен громкий взрыв. Люди напуганы», — рассказали жители дома №123Е по улице Блюхера в Челябинске. Об этом сообщает «Агентство чрезвычайных новостей». В опубликованном видео показано, как сверху на детскую площадку падает горящий предмет и взрывается.
Вызов ночь по указанному адресу был, но возгорания не обнаружено, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. В региональном ГУ МВД России журналисту URA.RU сообщили, что уточнят информацию о происшествии.
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