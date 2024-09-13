В Екатеринбурге целую школу отправили на карантин из-за пневмонии

В Екатеринбурге школа №16 (Академический район) временно перешла на дистанционное обучение из-за вспышки пневмонии среди учеников. Решение было принято после того, как в школе зарегистрировали 13 случаев заболевания среди учащихся 12 классов. Эту информацию URA.RU подтвердили в департаменте образования.
«Перевод на дистанционное обучение связан с 13 случаями заболевания пневмонией у учеников из 12 классов. Согласно предписанию свердловского Роспотребнадзора от 9 сентября, по каждому из случаев заболевания были проведены противоэпидемические мероприятия: текущая дезинфекция с кварцеванием», — сообщили в ведомстве.
Карантин продлится с 14 по 23 сентября. В других школах района подобных случаев зафиксировано не было. Учебное заведение является одним из самых больших в городе, насчитывая около 2,5 тысяч учеников.
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