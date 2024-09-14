Медведев раскрыл, в чем Запад недооценивает Россию

Медведев: Запад полагает, что россияне не перейдут границы в ответ на атаки

14 сентября 2024 в 15:13 Размер текста - 17 +

Запад должен быть осторожным в своих действиях, заявил Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад ошибочно считает, что Россия проигнорирует возможные удары дальнобойным оружием со стороны Украины. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Что считают западные начальники и их заигравшийся в войну политистеблишмент (политическая элита — прим. URA.RU) о реакции нашей страны на вероятные удары ракетами „вглубь территории“? А вот что: русские много говорят об ответе при помощи оружия массового поражения, но ничего не делают», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он призвал Запад быть осторожным, так как на самом деле Россия имеет право на жесткий ответ в связи с ситуацией в Курской области. Он напомнил, что президент России Владимир Путин заявлял, что страны НАТО принимают решение о возможности своего участия в конфликте на Украине. Это может повлечь за собой изменения в ситуации, и вынудит Россию реагировать на возникающие угрозы, подчеркнул Медведев. Ранее прошла встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. После этого представителями Белого дома ничего не сообщалось о решении бить вглубь России ракетами вооруженных сил Украины (ВСУ). Также известно, что издание Defense News опубликовало карту российских городов, до которых могут долетать используемые (ВСУ ракеты США и НАТО. В списке помимо Москвы и Санкт-Петербурга значатся Йошкар-Ола, Казань и Вологда, передает Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запад ошибочно считает, что Россия проигнорирует возможные удары дальнобойным оружием со стороны Украины. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Что считают западные начальники и их заигравшийся в войну политистеблишмент (политическая элита — прим. URA.RU) о реакции нашей страны на вероятные удары ракетами „вглубь территории“? А вот что: русские много говорят об ответе при помощи оружия массового поражения, но ничего не делают», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он призвал Запад быть осторожным, так как на самом деле Россия имеет право на жесткий ответ в связи с ситуацией в Курской области. Он напомнил, что президент России Владимир Путин заявлял, что страны НАТО принимают решение о возможности своего участия в конфликте на Украине. Это может повлечь за собой изменения в ситуации, и вынудит Россию реагировать на возникающие угрозы, подчеркнул Медведев. Ранее прошла встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. После этого представителями Белого дома ничего не сообщалось о решении бить вглубь России ракетами вооруженных сил Украины (ВСУ). Также известно, что издание Defense News опубликовало карту российских городов, до которых могут долетать используемые (ВСУ ракеты США и НАТО. В списке помимо Москвы и Санкт-Петербурга значатся Йошкар-Ола, Казань и Вологда, передает Pravda.Ru.