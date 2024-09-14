Медведев раскрыл, в чем Запад недооценивает Россию

Запад ошибочно считает, что Россия проигнорирует возможные удары дальнобойным оружием со стороны Украины. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Что считают западные начальники и их заигравшийся в войну политистеблишмент (политическая элита — прим. URA.RU) о реакции нашей страны на вероятные удары ракетами „вглубь территории“? А вот что: русские много говорят об ответе при помощи оружия массового поражения, но ничего не делают», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он призвал Запад быть осторожным, так как на самом деле Россия имеет право на жесткий ответ в связи с ситуацией в Курской области.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин заявлял, что страны НАТО принимают решение о возможности своего участия в конфликте на Украине. Это может повлечь за собой изменения в ситуации, и вынудит Россию реагировать на возникающие угрозы, подчеркнул Медведев.
Ранее прошла встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. После этого представителями Белого дома ничего не сообщалось о решении бить вглубь России ракетами вооруженных сил Украины (ВСУ). Также известно, что издание Defense News опубликовало карту российских городов, до которых могут долетать используемые (ВСУ ракеты США и НАТО. В списке помимо Москвы и Санкт-Петербурга значатся Йошкар-Ола, Казань и Вологда, передает Pravda.Ru.
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Запад ошибочно считает, что Россия проигнорирует возможные удары дальнобойным оружием со стороны Украины. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Что считают западные начальники и их заигравшийся в войну политистеблишмент (политическая элита — прим. URA.RU) о реакции нашей страны на вероятные удары ракетами „вглубь территории“? А вот что: русские много говорят об ответе при помощи оружия массового поражения, но ничего не делают», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он призвал Запад быть осторожным, так как на самом деле Россия имеет право на жесткий ответ в связи с ситуацией в Курской области. Он напомнил, что президент России Владимир Путин заявлял, что страны НАТО принимают решение о возможности своего участия в конфликте на Украине. Это может повлечь за собой изменения в ситуации, и вынудит Россию реагировать на возникающие угрозы, подчеркнул Медведев. Ранее прошла встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. После этого представителями Белого дома ничего не сообщалось о решении бить вглубь России ракетами вооруженных сил Украины (ВСУ). Также известно, что издание Defense News опубликовало карту российских городов, до которых могут долетать используемые (ВСУ ракеты США и НАТО. В списке помимо Москвы и Санкт-Петербурга значатся Йошкар-Ола, Казань и Вологда, передает Pravda.Ru.