Десятки британцев решили рвануть в Россию после указа Путина

Посольство: британцы заинтересовались переездом в Россию после указа Путина
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин подписал указ о гумподдержке 19 августа Фото:

Более 30 британцев проявили интерес к переезду в Россию после указа президента РФ Владимира Путина о гуманитарной поддержке лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Об этом сообщили в посольстве РФ в Лондоне.

«Получено 34 обращения иностранных граждан с просьбой разъяснить порядок выдачи разрешений на временное проживание в нашей стране в соответствии с Указом Президента», — заявили в пресс-службе посольства. Сообщение передает РИА Новости. Как отметили в дипмиссии, подавляющее большинство заинтересовавшихся в переезде — граждане Великобритании.

Путин подписал указ о поддержке тех, кто разделяет российские ценности 19 августа. Из документа следует, что это касается лиц без российского гражданства, которые не согласны с политикой родных стран. Поддержка включает возможность переезда в Россию без сдачи экзамена по русскому языку и истории РФ. Указ вступил в силу 1 сентября.

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Более 30 британцев проявили интерес к переезду в Россию после указа президента РФ Владимира Путина о гуманитарной поддержке лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Об этом сообщили в посольстве РФ в Лондоне. «Получено 34 обращения иностранных граждан с просьбой разъяснить порядок выдачи разрешений на временное проживание в нашей стране в соответствии с Указом Президента», — заявили в пресс-службе посольства. Сообщение передает РИА Новости. Как отметили в дипмиссии, подавляющее большинство заинтересовавшихся в переезде — граждане Великобритании. Путин подписал указ о поддержке тех, кто разделяет российские ценности 19 августа. Из документа следует, что это касается лиц без российского гражданства, которые не согласны с политикой родных стран. Поддержка включает возможность переезда в Россию без сдачи экзамена по русскому языку и истории РФ. Указ вступил в силу 1 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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