Десятки британцев решили рвануть в Россию после указа Путина

Посольство: британцы заинтересовались переездом в Россию после указа Путина

14 сентября 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Путин подписал указ о гумподдержке 19 августа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Более 30 британцев проявили интерес к переезду в Россию после указа президента РФ Владимира Путина о гуманитарной поддержке лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Об этом сообщили в посольстве РФ в Лондоне. «Получено 34 обращения иностранных граждан с просьбой разъяснить порядок выдачи разрешений на временное проживание в нашей стране в соответствии с Указом Президента», — заявили в пресс-службе посольства. Сообщение передает РИА Новости. Как отметили в дипмиссии, подавляющее большинство заинтересовавшихся в переезде — граждане Великобритании. Путин подписал указ о поддержке тех, кто разделяет российские ценности 19 августа. Из документа следует, что это касается лиц без российского гражданства, которые не согласны с политикой родных стран. Поддержка включает возможность переезда в Россию без сдачи экзамена по русскому языку и истории РФ. Указ вступил в силу 1 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более 30 британцев проявили интерес к переезду в Россию после указа президента РФ Владимира Путина о гуманитарной поддержке лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Об этом сообщили в посольстве РФ в Лондоне. «Получено 34 обращения иностранных граждан с просьбой разъяснить порядок выдачи разрешений на временное проживание в нашей стране в соответствии с Указом Президента», — заявили в пресс-службе посольства. Сообщение передает РИА Новости. Как отметили в дипмиссии, подавляющее большинство заинтересовавшихся в переезде — граждане Великобритании. Путин подписал указ о поддержке тех, кто разделяет российские ценности 19 августа. Из документа следует, что это касается лиц без российского гражданства, которые не согласны с политикой родных стран. Поддержка включает возможность переезда в Россию без сдачи экзамена по русскому языку и истории РФ. Указ вступил в силу 1 сентября.