На стройке в центре Екатеринбурга нашли мертвым парня с Ямала, в его телефоне — загадочное послание

На стройке в Екатеринбурге обнаружили труп студента
© Служба новостей «URA.RU»
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Студент, погибший на стройке, жаловался на проблемы личного характера
Студент, погибший на стройке, жаловался на проблемы личного характера Фото:

На площадке бывшего завода Danone в центре Екатеринбурга (ул. Азина, 16), где возводят жилой комплекс, обнаружили тело 17-летнего парня из Салехарда (Ямал). В своем мобильнике он оставил «загадку», рассказал URA.RU один из охранников, дежуривших на объекте ранним утром 13 сентября.

Из общения с полицейскими собеседник знает, что погибший приехал в столицу Урала недавно. Парень, стремившийся к самостоятельной жизни, числился в одном из тюменских вузов. «В его телефоне нашли странное сообщение с какой-то загадкой: что знают двое, не должен знать третий. Он также жаловался на проблемы личного характера», — рассказал источник. По предварительным данным другого собеседника URA.RU — в силовой среде, — смерть не была криминальной.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. В ведомстве отказались комментировать ситуацию.

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На площадке бывшего завода Danone в центре Екатеринбурга (ул. Азина, 16), где возводят жилой комплекс, обнаружили тело 17-летнего парня из Салехарда (Ямал). В своем мобильнике он оставил «загадку», рассказал URA.RU один из охранников, дежуривших на объекте ранним утром 13 сентября. Из общения с полицейскими собеседник знает, что погибший приехал в столицу Урала недавно. Парень, стремившийся к самостоятельной жизни, числился в одном из тюменских вузов. «В его телефоне нашли странное сообщение с какой-то загадкой: что знают двое, не должен знать третий. Он также жаловался на проблемы личного характера», — рассказал источник. По предварительным данным другого собеседника URA.RU — в силовой среде, — смерть не была криминальной. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. В ведомстве отказались комментировать ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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