13 сентября 2024

Девушка из Миасса поборется за звание самой красивой стюардессы России

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Шабалина работает старшим бортпроводником в авиакомпании «Азур Эйр» (архивное фото)
Шабалина работает старшим бортпроводником в авиакомпании «Азур Эйр» (архивное фото) Фото:

Уроженка города Миасс (Челябинская область) Светлана Шабалина поборется за звание самой красивой стюардессы России. Об этом сообщают организаторы конкурса «Топ стюардесс 10».

«Представляем вам „Топ стюардесс 10“… Светлана Шабалина», — сообщают организаторы на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». За корону главного авиационного конкурса красоты в России девушки поборются 23 октября.

Шабалина работает старшим бортпроводником в авиакомпании «Азур Эйр». Она является кандидатом в мастера спорта по лыжным гонкам и биатлону. Также Шабалина — создатель бренда авторских кожаных сумок и аксессуаров.

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Уроженка города Миасс (Челябинская область) Светлана Шабалина поборется за звание самой красивой стюардессы России. Об этом сообщают организаторы конкурса «Топ стюардесс 10». «Представляем вам „Топ стюардесс 10“… Светлана Шабалина», — сообщают организаторы на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». За корону главного авиационного конкурса красоты в России девушки поборются 23 октября. Шабалина работает старшим бортпроводником в авиакомпании «Азур Эйр». Она является кандидатом в мастера спорта по лыжным гонкам и биатлону. Также Шабалина — создатель бренда авторских кожаных сумок и аксессуаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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