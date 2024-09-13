Девушка из Миасса поборется за звание самой красивой стюардессы России

Уроженка города Миасс (Челябинская область) Светлана Шабалина поборется за звание самой красивой стюардессы России. Об этом сообщают организаторы конкурса «Топ стюардесс 10».
«Представляем вам „Топ стюардесс 10“… Светлана Шабалина», — сообщают организаторы на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». За корону главного авиационного конкурса красоты в России девушки поборются 23 октября.
Шабалина работает старшим бортпроводником в авиакомпании «Азур Эйр». Она является кандидатом в мастера спорта по лыжным гонкам и биатлону. Также Шабалина — создатель бренда авторских кожаных сумок и аксессуаров.
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