Регион накрыли грозовые тучи вечером 14 сентября
В Прикамье выпавший в жару град уничтожил рассаду, повредив цветочные клумбы. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Комбо из жары, дождя и града в 70 километрах от Перми. Это деревня Москвина. Были повреждены цветы», — пояснил собеседник информационного агентства. Сообщения об обильных осадках поступали и из других уголков региона.
Ранее в крае установилась теплая погода с температурой под 25 градусов. Метеорологи уже предупреждали пермяков о надвигающихся грозах.
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