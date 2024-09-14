14 сентября 2024
13 сентября 2024

В жару град уничтожил цветники в деревне под Пермью. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Регион накрыли грозовые тучи вечером 14 сентября
Регион накрыли грозовые тучи вечером 14 сентября Фото:

В Прикамье выпавший в жару град уничтожил рассаду, повредив цветочные клумбы. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Комбо из жары, дождя и града в 70 километрах от Перми. Это деревня Москвина. Были повреждены цветы», — пояснил собеседник информационного агентства. Сообщения об обильных осадках поступали и из других уголков региона.

Ранее в крае установилась теплая погода с температурой под 25 градусов. Метеорологи уже предупреждали пермяков о надвигающихся грозах.

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В Прикамье выпавший в жару град уничтожил рассаду, повредив цветочные клумбы. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Комбо из жары, дождя и града в 70 километрах от Перми. Это деревня Москвина. Были повреждены цветы», — пояснил собеседник информационного агентства. Сообщения об обильных осадках поступали и из других уголков региона. Ранее в крае установилась теплая погода с температурой под 25 градусов. Метеорологи уже предупреждали пермяков о надвигающихся грозах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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