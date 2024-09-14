Губернатор в Египте взял на контроль оказание помощи попавшим в аварию россиянам

На трассе Суэц-Каир в Египте произошло ДТП с туристическим автобусом, из-за которого пострадал 21 россиянин и более 20 граждан других стран. Об этом сообщает издание Cairo24 и подчеркивает, что ситуацию с оказанием помощи попавшим в аварию взял на контроль губернатор Суэца Тарик Хамед Аль-Шазли.
«Источник пояснил, что представители посольств Турции, России, Великобритании и Италии были проинформированы о пострадавших в результате аварии, травмы которых были от легкой до средней степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы», — сообщает Cairo24. Отмечается, что губернатор поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате ДТП и повысил уровень готовности ближайшего медицинского комплекса.
Причины ДТП установят специалисты дорожной службы. Одной приоритетных версий они рассматривают разрыв шины во время движения автобуса и потерю управления водителем автобуса из-за превышения скорости.
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