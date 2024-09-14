Бойцы ВДВ РФ обратили в бегство солдат ВСУ необычным способом. Видео

Российский десант обратил в бегство ВСУ голосом их товарища

15 сентября 2024 в 04:15 Размер текста - 17 +

Украинские боевики покидают занятые позиции Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российские десантники убедили пойманного украинского солдата в Курской области записать голосовое сообщение для сослуживцев с призывом сдаться. Колонки вытащили на передовую и начали транслировать по кругу пленку. Боец ВСУ уверяет, что русских много, отряды находятся в окружении. После этого боевики стали оставлять свои позиции, отмечают военкоры. «Сдаваться, правда, украинцы пока не стали, но позиции начали оставлять. Ушли минимум 12 человек, мы с дрона наблюдаем. У них там панические настроения: командира их ранило, его увезли. Остальные остались», — передает telegram-канал «Два майора». Видео с места событий опубликовала «Российская газета». По словам замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командира батальона спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, украинские оккупанты уже пожалели о вторжении в Курскую область. Формирования ВСУ жалуются на полную дезорганизацию в своих рядах. У боевиков в дефиците еда и вода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские десантники убедили пойманного украинского солдата в Курской области записать голосовое сообщение для сослуживцев с призывом сдаться. Колонки вытащили на передовую и начали транслировать по кругу пленку. Боец ВСУ уверяет, что русских много, отряды находятся в окружении. После этого боевики стали оставлять свои позиции, отмечают военкоры. «Сдаваться, правда, украинцы пока не стали, но позиции начали оставлять. Ушли минимум 12 человек, мы с дрона наблюдаем. У них там панические настроения: командира их ранило, его увезли. Остальные остались», — передает telegram-канал «Два майора». Видео с места событий опубликовала «Российская газета». По словам замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командира батальона спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, украинские оккупанты уже пожалели о вторжении в Курскую область. Формирования ВСУ жалуются на полную дезорганизацию в своих рядах. У боевиков в дефиците еда и вода.