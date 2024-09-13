13 сентября 2024

Алаудинов: боевики украинской армии пожалели о вторжении в Курскую область

Алаудинов: пленные бойцы ВСУ признали полную дезорганизацию в своих рядах
© Служба новостей «URA.RU»
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Алаудинов также отметил проблемы с обеспечением бойцов ВСУ
Алаудинов также отметил проблемы с обеспечением бойцов ВСУ Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Пленные бойцы ВСУ жалуются на полную дезорганизацию в своих рядах, многие из солдат хотят покинуть территорию Курской области. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир батальона спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Хочу рассказать про то, как ребята пленные [бойцы ВСУ] жалуются. Они говорят, у них идет полная дезорганизация. Все пытаются убежать с территории России», — сказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.

Алаудинов добавил, что бойцы «Ахмата» уничтожили несколько единиц техники врага. ВСУ под Курском за сутки понесли серьезные потери, отметил генерал-майор.

Алаудинов также заявил , что у ВСУ сейчас большие проблемы с едой и водой. Боевики постепенно утрачивают боевой дух. 

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Пленные бойцы ВСУ жалуются на полную дезорганизацию в своих рядах, многие из солдат хотят покинуть территорию Курской области. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир батальона спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Хочу рассказать про то, как ребята пленные [бойцы ВСУ] жалуются. Они говорят, у них идет полная дезорганизация. Все пытаются убежать с территории России», — сказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Алаудинов добавил, что бойцы «Ахмата» уничтожили несколько единиц техники врага. ВСУ под Курском за сутки понесли серьезные потери, отметил генерал-майор. Алаудинов также заявил , что у ВСУ сейчас большие проблемы с едой и водой. Боевики постепенно утрачивают боевой дух. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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