Алаудинов: боевики украинской армии пожалели о вторжении в Курскую область

Пленные бойцы ВСУ жалуются на полную дезорганизацию в своих рядах, многие из солдат хотят покинуть территорию Курской области. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир батальона спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Хочу рассказать про то, как ребята пленные [бойцы ВСУ] жалуются. Они говорят, у них идет полная дезорганизация. Все пытаются убежать с территории России», — сказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.
Алаудинов добавил, что бойцы «Ахмата» уничтожили несколько единиц техники врага. ВСУ под Курском за сутки понесли серьезные потери, отметил генерал-майор.
Алаудинов также заявил , что у ВСУ сейчас большие проблемы с едой и водой. Боевики постепенно утрачивают боевой дух.
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