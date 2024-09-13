13 сентября 2024

Алаудинов: ВСУ под Курском повально жалуются на нехватку еды и воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Алаудинов отметил планомерную работу ВС РФ по уничтожению противника под Курском
Алаудинов отметил планомерную работу ВС РФ по уничтожению противника под Курском Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Солдаты украинской армии столкнулись с большими проблемами с обеспечением провизией на участке фронта под Курском. Об этом сообщил командир батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов и подчеркнул, что противник в связи с этим открыто озвучивает свои жалобы.

«Очень большие проблемы у них с едой, водой, с обеспечением, они все жалуются повально на это. В общей сложности у них уже потихоньку душок-то перестаёт присутствовать», — заявил Алаудинов на видео в своем telegram-канале, комментируя ситуацию на курском направлении.

Командир «Ахмата» подчеркнул, что обстановка под Курском у ВС РФ образовалась «хорошая». Бойцы российской армии планомерно уничтожают противника, за что получили благодарность от Алаудинова.

Ранее ВСУ столкнулись с большими потерями и трудностями со связью под Курском. Об этом стало известно из интервью боевика американскому телеканалу CNN.

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Солдаты украинской армии столкнулись с большими проблемами с обеспечением провизией на участке фронта под Курском. Об этом сообщил командир батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов и подчеркнул, что противник в связи с этим открыто озвучивает свои жалобы. «Очень большие проблемы у них с едой, водой, с обеспечением, они все жалуются повально на это. В общей сложности у них уже потихоньку душок-то перестаёт присутствовать», — заявил Алаудинов на видео в своем telegram-канале, комментируя ситуацию на курском направлении. Командир «Ахмата» подчеркнул, что обстановка под Курском у ВС РФ образовалась «хорошая». Бойцы российской армии планомерно уничтожают противника, за что получили благодарность от Алаудинова. Ранее ВСУ столкнулись с большими потерями и трудностями со связью под Курском. Об этом стало известно из интервью боевика американскому телеканалу CNN.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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