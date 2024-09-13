Алаудинов: ВСУ под Курском повально жалуются на нехватку еды и воды

Солдаты украинской армии столкнулись с большими проблемами с обеспечением провизией на участке фронта под Курском. Об этом сообщил командир батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов и подчеркнул, что противник в связи с этим открыто озвучивает свои жалобы.
«Очень большие проблемы у них с едой, водой, с обеспечением, они все жалуются повально на это. В общей сложности у них уже потихоньку душок-то перестаёт присутствовать», — заявил Алаудинов на видео в своем telegram-канале, комментируя ситуацию на курском направлении.
Командир «Ахмата» подчеркнул, что обстановка под Курском у ВС РФ образовалась «хорошая». Бойцы российской армии планомерно уничтожают противника, за что получили благодарность от Алаудинова.
Ранее ВСУ столкнулись с большими потерями и трудностями со связью под Курском. Об этом стало известно из интервью боевика американскому телеканалу CNN.
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