Новые обвиняемые рискуют появиться в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Об этом заявлено в материалах дела, с которыми ознакомилось ТАСС.
«[Следствие полагает], что оставаясь на свободе, Шарипзода может скрыться от органов предварительного расследования и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, вступить в контакт с другими неустановленными соучастниками преступления, уничтожить доказательства», — указано в судебных материалах, содержание которых приводит ТАСС. Обвиняемый уроженец Таджикистана, по данным следствия, частично признает свою вину и выразил готовность сотрудничать со следствием.
Трагедия в Подмосковье произошла во время стрельбы, устроенной группой террористов в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник». В результате атаки погибли 143 человека, и почти двести получили ранения. Преступники были задержаны силовиками. В связи с трагическими событиями 24 марта в России был объявлен день траура. Подробности о теракте — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.