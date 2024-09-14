14 сентября 2024

ТАСС: в деле о теракте в «Крокусе» рискуют появиться новые фигуранты

© Служба новостей «URA.RU»
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Во время теракта в "Крокусе" погибли 143 человека
Во время теракта в "Крокусе" погибли 143 человека Фото:

Новые обвиняемые рискуют появиться в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Об этом заявлено в материалах дела, с которыми ознакомилось ТАСС.

«[Следствие полагает], что оставаясь на свободе, Шарипзода может скрыться от органов предварительного расследования и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, вступить в контакт с другими неустановленными соучастниками преступления, уничтожить доказательства», — указано в судебных материалах, содержание которых приводит ТАСС. Обвиняемый уроженец Таджикистана, по данным следствия, частично признает свою вину и выразил готовность сотрудничать со следствием.

Трагедия в Подмосковье произошла во время стрельбы, устроенной группой террористов в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник». В результате атаки погибли 143 человека, и почти двести получили ранения. Преступники были задержаны силовиками. В связи с трагическими событиями 24 марта в России был объявлен день траура. Подробности о теракте — в сюжете URA.RU.

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Новые обвиняемые рискуют появиться в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Об этом заявлено в материалах дела, с которыми ознакомилось ТАСС. «[Следствие полагает], что оставаясь на свободе, Шарипзода может скрыться от органов предварительного расследования и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, вступить в контакт с другими неустановленными соучастниками преступления, уничтожить доказательства», — указано в судебных материалах, содержание которых приводит ТАСС. Обвиняемый уроженец Таджикистана, по данным следствия, частично признает свою вину и выразил готовность сотрудничать со следствием. Трагедия в Подмосковье произошла во время стрельбы, устроенной группой террористов в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник». В результате атаки погибли 143 человека, и почти двести получили ранения. Преступники были задержаны силовиками. В связи с трагическими событиями 24 марта в России был объявлен день траура. Подробности о теракте — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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