Столтенберг: НАТО пытается перетерпеть Путина в вопросе Украины

15 сентября 2024 в 09:44 Размер текста - 17 +

Столтенберг заявил, что завершение конфликта на Украине возможно только при сильной военной поддержки НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Североантлантический альянс будет до последнего оказывать военную помощь Украине, пока президент РФ Владимир Путин не признает поражение. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Нужно продолжать воевать, пока Путин не поймет, что ему не удастся победить и что стоимость потенциальной победы будет непомерной», — сказал Столтенберг в интервью CNN. Он также подчеркнул, что увеличение военной помощи НАТО Украине и готовность брать на себя долгосрочные обязательства могут способствовать более быстрому завершению конфликта. Ранее министр обороны России Андрей Белоусов обвинил Запад в целенаправленном затягивании украинского конфликта. Такую же позицию выразил американский обозреватель Дэнни Хайфон. По его словам, союзники Киева искусственно пытаются отсрочить завершение конфликта, поскольку поражение коллективного Запада на Украине будет иметь для него катастрофические политические последствия, передает RT. В России не раз отмечали, что готовы к мирным переговорам. Однако после вторжения в Курскую область эта тема потеряла актуальность. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Североантлантический альянс будет до последнего оказывать военную помощь Украине, пока президент РФ Владимир Путин не признает поражение. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Нужно продолжать воевать, пока Путин не поймет, что ему не удастся победить и что стоимость потенциальной победы будет непомерной», — сказал Столтенберг в интервью CNN. Он также подчеркнул, что увеличение военной помощи НАТО Украине и готовность брать на себя долгосрочные обязательства могут способствовать более быстрому завершению конфликта. Ранее министр обороны России Андрей Белоусов обвинил Запад в целенаправленном затягивании украинского конфликта. Такую же позицию выразил американский обозреватель Дэнни Хайфон. По его словам, союзники Киева искусственно пытаются отсрочить завершение конфликта, поскольку поражение коллективного Запада на Украине будет иметь для него катастрофические политические последствия, передает RT. В России не раз отмечали, что готовы к мирным переговорам. Однако после вторжения в Курскую область эта тема потеряла актуальность. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.