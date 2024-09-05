В Кремле оценили шансы на переговоры по Украине

Песков заявил, что Россия не видит условий для мирных переговоров с Украиной
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На данный момент условий для переговоров России с Украиной нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Россия не видит сейчас предпосылок для мирных переговоров с Украиной», — заявил Песков РИА Новости. Это заявление является официальной позицией Москвы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выдвинул предложение о проведении мирной конференции в Индии. Он заявил, что саммит будет направлен на урегулирование российско-украинского конфликта. Песков ответил, что тема мирных переговоров с Украиной уже потеряла актуальность.
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