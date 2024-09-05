В Кремле оценили шансы на переговоры по Украине

Песков: предпосылок для мирных переговоров с Украиной нет
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Песков заявил, что Россия не видит условий для мирных переговоров с Украиной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На данный момент условий для переговоров России с Украиной нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Россия не видит сейчас предпосылок для мирных переговоров с Украиной», — заявил Песков РИА Новости. Это заявление является официальной позицией Москвы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выдвинул предложение о проведении мирной конференции в Индии. Он заявил, что саммит будет направлен на урегулирование российско-украинского конфликта. Песков ответил, что тема мирных переговоров с Украиной уже потеряла актуальность.

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На данный момент условий для переговоров России с Украиной нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Россия не видит сейчас предпосылок для мирных переговоров с Украиной», — заявил Песков РИА Новости. Это заявление является официальной позицией Москвы. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выдвинул предложение о проведении мирной конференции в Индии. Он заявил, что саммит будет направлен на урегулирование российско-украинского конфликта. Песков ответил, что тема мирных переговоров с Украиной уже потеряла актуальность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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