Украина ночью атаковала семь областей России

В семи российских регионах за ночь было сбито 29 беспилотников ВСУ. Больше всего БПЛА уничтожено над Брянской областью — 15 штук, сообщает Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении оборонного ведомства. По одному БПЛА было сбито в Белгородской, Ростовской и Калужской областях, два дрона — в Орловской области, четыре — в Смоленской области, пять — в Курской области и 15 беспилотников ликвидировано в Брянской области.
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В семи российских регионах за ночь было сбито 29 беспилотников ВСУ. Больше всего БПЛА уничтожено над Брянской областью — 15 штук, сообщает Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении оборонного ведомства. По одному БПЛА было сбито в Белгородской, Ростовской и Калужской областях, два дрона — в Орловской области, четыре — в Смоленской области, пять — в Курской области и 15 беспилотников ликвидировано в Брянской области.