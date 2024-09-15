Украина ночью атаковала семь областей России

Минобороны: над семью регионами РФ сбито 29 дронов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
ВСУ этой ночью запустили беспилотники по семи российским регионам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В семи российских регионах за ночь было сбито 29 беспилотников ВСУ. Больше всего БПЛА уничтожено над Брянской областью — 15 штук, сообщает Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении оборонного ведомства. По одному БПЛА было сбито в Белгородской, Ростовской и Калужской областях, два дрона — в Орловской области, четыре — в Смоленской области, пять — в Курской области и 15 беспилотников ликвидировано в Брянской области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В семи российских регионах за ночь было сбито 29 беспилотников ВСУ. Больше всего БПЛА уничтожено над Брянской областью — 15 штук, сообщает Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении оборонного ведомства. По одному БПЛА было сбито в Белгородской, Ростовской и Калужской областях, два дрона — в Орловской области, четыре — в Смоленской области, пять — в Курской области и 15 беспилотников ликвидировано в Брянской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...