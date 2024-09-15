Президент Ирана приедет на саммит БРИКС в Казани

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил свое участие на саммите БРИКС. Форум пройдет 22—24 октября в Казани. Об визите руководителя Ирана сообщил посол республики в РФ Казем Джалали на полях медиасаммита БРИКС.
«Иран подтверждает участие своего президента в саммите БРИКС в Казани», — заявил Джалали. Его слова приводит ТАСС. В ходе заседания планируется двусторонняя встреча Пезешкиана с президентом РФ Владимиром Путиным.
Путин пригласил Пезешкиана на саммит во время встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом в Санкт-Петербурге. Кроме того, принять участие в саммите согласились представители КНР.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.