Президент Ирана приедет на саммит БРИКС в Казани

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Тегеран. Иран, ислам, флаг ирана
Иран примет участие в саммите БРИКС в Казани Фото:

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил свое участие на саммите БРИКС. Форум пройдет 22—24 октября в Казани. Об визите руководителя Ирана сообщил посол республики в РФ Казем Джалали на полях медиасаммита БРИКС.

«Иран подтверждает участие своего президента в саммите БРИКС в Казани», — заявил Джалали. Его слова приводит ТАСС. В ходе заседания планируется двусторонняя встреча Пезешкиана с президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин пригласил Пезешкиана на саммит во время встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом в Санкт-Петербурге. Кроме того, принять участие в саммите согласились представители КНР.

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил свое участие на саммите БРИКС. Форум пройдет 22—24 октября в Казани. Об визите руководителя Ирана сообщил посол республики в РФ Казем Джалали на полях медиасаммита БРИКС. «Иран подтверждает участие своего президента в саммите БРИКС в Казани», — заявил Джалали. Его слова приводит ТАСС. В ходе заседания планируется двусторонняя встреча Пезешкиана с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин пригласил Пезешкиана на саммит во время встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом в Санкт-Петербурге. Кроме того, принять участие в саммите согласились представители КНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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