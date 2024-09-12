Путин пригласил президента Ирана на саммит БРИКС

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Владимир Путин на встрече с главой банка БРИКС Дилмой Роуссефф. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин пригласил иранского президента в Казань на совет БРИКС 22 —24 октября Фото:

Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Ирана Масуда Пезешкиана на саммит БРИКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова российского лидера во время встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом.

«Мы ценим, что сотрудничество с Россией остается приоритетом и для команды нового президента, господина Масуда Пезешкиана. Ждем его в Казани 22—24 октября на совет БРИКС», — передает ТАСС слова Путина. Он также выразил надежду на двустороннюю беседу с иранским президентом.

Целью визита станет и подписание нового договора России и Индии, отмечает ТАСС. Путин пригласил Пезешкиана во время встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадиана в Константиновском дворце. На ней также был секретарь СБ РФ Сергей Шойгу.

Ранее Президент РФ Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди в Казань. Российский лидер планирует обсудить итоги совместной работы и планы на будущее сотрудничество, сообщил ТАСС.

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Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Ирана Масуда Пезешкиана на саммит БРИКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова российского лидера во время встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом. «Мы ценим, что сотрудничество с Россией остается приоритетом и для команды нового президента, господина Масуда Пезешкиана. Ждем его в Казани 22—24 октября на совет БРИКС», — передает ТАСС слова Путина. Он также выразил надежду на двустороннюю беседу с иранским президентом. Целью визита станет и подписание нового договора России и Индии, отмечает ТАСС. Путин пригласил Пезешкиана во время встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадиана в Константиновском дворце. На ней также был секретарь СБ РФ Сергей Шойгу. Ранее Президент РФ Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди в Казань. Российский лидер планирует обсудить итоги совместной работы и планы на будущее сотрудничество, сообщил ТАСС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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