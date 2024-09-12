Путин пригласил президента Ирана на саммит БРИКС

Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Ирана Масуда Пезешкиана на саммит БРИКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова российского лидера во время встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом.
«Мы ценим, что сотрудничество с Россией остается приоритетом и для команды нового президента, господина Масуда Пезешкиана. Ждем его в Казани 22—24 октября на совет БРИКС», — передает ТАСС слова Путина. Он также выразил надежду на двустороннюю беседу с иранским президентом.
Целью визита станет и подписание нового договора России и Индии, отмечает ТАСС. Путин пригласил Пезешкиана во время встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадиана в Константиновском дворце. На ней также был секретарь СБ РФ Сергей Шойгу.
Ранее Президент РФ Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди в Казань. Российский лидер планирует обсудить итоги совместной работы и планы на будущее сотрудничество, сообщил ТАСС.
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