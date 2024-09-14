14 сентября 2024
13 сентября 2024

Пермская прокуратура проводит проверку после ДТП с грузовиком и автобусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Законодательного собрания ЯНАО. Салехард, прокуратура, погоны, старший советник юстиции
Прокуратура даст оценку действиям ответственных лиц Фото:

Прокуратура города Березники (Пермский край) начала проверку причин ДТП с грузовиком и автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. ДТП произошло вечером 14 сентября.

«Прокуратура начала проверку причин и условий ДТП, произошедшего на трассе Березники — Чкалово. Будет дана оценкам действию (бездействию) ответственных лиц по организации безопасного дорожного движения, соблюдению порядка пассажирских перевозок», — сообщили в telegram-канале ведомства.

В Пермском крае на трассе Березники — Чкалово грузовик влетел в пассажирский автобус. В результате столкновения пострадали пассажиры ПАЗа.

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Прокуратура города Березники (Пермский край) начала проверку причин ДТП с грузовиком и автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. ДТП произошло вечером 14 сентября. «Прокуратура начала проверку причин и условий ДТП, произошедшего на трассе Березники — Чкалово. Будет дана оценкам действию (бездействию) ответственных лиц по организации безопасного дорожного движения, соблюдению порядка пассажирских перевозок», — сообщили в telegram-канале ведомства. В Пермском крае на трассе Березники — Чкалово грузовик влетел в пассажирский автобус. В результате столкновения пострадали пассажиры ПАЗа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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