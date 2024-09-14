Пермская прокуратура проводит проверку после ДТП с грузовиком и автобусом

Прокуратура города Березники (Пермский край) начала проверку причин ДТП с грузовиком и автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. ДТП произошло вечером 14 сентября.
«Прокуратура начала проверку причин и условий ДТП, произошедшего на трассе Березники — Чкалово. Будет дана оценкам действию (бездействию) ответственных лиц по организации безопасного дорожного движения, соблюдению порядка пассажирских перевозок», — сообщили в telegram-канале ведомства.
В Пермском крае на трассе Березники — Чкалово грузовик влетел в пассажирский автобус. В результате столкновения пострадали пассажиры ПАЗа.
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Прокуратура города Березники (Пермский край) начала проверку причин ДТП с грузовиком и автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. ДТП произошло вечером 14 сентября. «Прокуратура начала проверку причин и условий ДТП, произошедшего на трассе Березники — Чкалово. Будет дана оценкам действию (бездействию) ответственных лиц по организации безопасного дорожного движения, соблюдению порядка пассажирских перевозок», — сообщили в telegram-канале ведомства. В Пермском крае на трассе Березники — Чкалово грузовик влетел в пассажирский автобус. В результате столкновения пострадали пассажиры ПАЗа.