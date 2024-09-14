Пермская прокуратура проводит проверку после ДТП с грузовиком и автобусом

15 сентября 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Прокуратура даст оценку действиям ответственных лиц Фото: Илья Московец © URA.RU Прокуратура города Березники (Пермский край) начала проверку причин ДТП с грузовиком и автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. ДТП произошло вечером 14 сентября. «Прокуратура начала проверку причин и условий ДТП, произошедшего на трассе Березники — Чкалово. Будет дана оценкам действию (бездействию) ответственных лиц по организации безопасного дорожного движения, соблюдению порядка пассажирских перевозок», — сообщили в telegram-канале ведомства. В Пермском крае на трассе Березники — Чкалово грузовик влетел в пассажирский автобус. В результате столкновения пострадали пассажиры ПАЗа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура города Березники (Пермский край) начала проверку причин ДТП с грузовиком и автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. ДТП произошло вечером 14 сентября. «Прокуратура начала проверку причин и условий ДТП, произошедшего на трассе Березники — Чкалово. Будет дана оценкам действию (бездействию) ответственных лиц по организации безопасного дорожного движения, соблюдению порядка пассажирских перевозок», — сообщили в telegram-канале ведомства. В Пермском крае на трассе Березники — Чкалово грузовик влетел в пассажирский автобус. В результате столкновения пострадали пассажиры ПАЗа.