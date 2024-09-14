Пермский следком раскрыл, сколько человек пострадали в ДТП с автобусом

В Пермском крае в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали восемь человек, среди которых один ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
«Водитель грузовика потерял контроль над управлением транспортным средством и столкнулся с пассажирским автобусом. В результате ДТП восемь пассажиров автобуса получили травмы, среди них есть малолетняя девочка», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Следователи следственного отдела по городу Березники начали процессуальную проверку по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.
ДТП произошло вечером 14 сентября. На трассе Березники — Чкалово грузовик потерял управление и врезался в пассажирский автобус.
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В Пермском крае в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали восемь человек, среди которых один ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. «Водитель грузовика потерял контроль над управлением транспортным средством и столкнулся с пассажирским автобусом. В результате ДТП восемь пассажиров автобуса получили травмы, среди них есть малолетняя девочка», — сообщили в telegram-канале ведомства. Следователи следственного отдела по городу Березники начали процессуальную проверку по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение. ДТП произошло вечером 14 сентября. На трассе Березники — Чкалово грузовик потерял управление и врезался в пассажирский автобус.