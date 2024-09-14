14 сентября 2024
13 сентября 2024

В ХМАО приехала известная 93-летняя тревел-блогер Бабушка Женя

© Служба новостей «URA.RU»
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Бабушка женя осмотрела стелу первооткрывателям
Бабушка женя осмотрела стелу первооткрывателям Фото:

Тревел-блогер и амбассадор проекта «ТопБЛОГ» 93-летняя Бабушка Женя (настоящее имя Евгения Семенова — прим. URA.RU) на этих выходных посетила ХМАО. Она побывала в Ханты-Мансийске и была восхищена красотой города, любовью и добротой его жителей.

«Я столько красивых мест увидела! Это чудесный город, красивый, и столько мест таких, которые не в каждом городе есть это — а у вас есть… Я влюбилась в Ханты-Мансийск, уникальный город, с красивыми местами, очень много прогулочных троп во всех районах. А люди какие невероятные, добрые, заботливые и очень любящие свой город», — поделились Бабушка Женя на своей странице в соцсети VK.

Блогер успела посетить «Археопарк», парк «Самаровский чугас», Центр зимних видов спорта, фонтан «Фаберже», стелу первооткрывателям, площадь Славянской письменности и многие другие места. Ее сопровождали и помогали в съемках местные журналисты.

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Тревел-блогер и амбассадор проекта «ТопБЛОГ» 93-летняя Бабушка Женя (настоящее имя Евгения Семенова — прим. URA.RU) на этих выходных посетила ХМАО. Она побывала в Ханты-Мансийске и была восхищена красотой города, любовью и добротой его жителей. «Я столько красивых мест увидела! Это чудесный город, красивый, и столько мест таких, которые не в каждом городе есть это — а у вас есть… Я влюбилась в Ханты-Мансийск, уникальный город, с красивыми местами, очень много прогулочных троп во всех районах. А люди какие невероятные, добрые, заботливые и очень любящие свой город», — поделились Бабушка Женя на своей странице в соцсети VK. Блогер успела посетить «Археопарк», парк «Самаровский чугас», Центр зимних видов спорта, фонтан «Фаберже», стелу первооткрывателям, площадь Славянской письменности и многие другие места. Ее сопровождали и помогали в съемках местные журналисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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