В ХМАО приехала известная 93-летняя тревел-блогер Бабушка Женя

Тревел-блогер и амбассадор проекта «ТопБЛОГ» 93-летняя Бабушка Женя (настоящее имя Евгения Семенова — прим. URA.RU) на этих выходных посетила ХМАО. Она побывала в Ханты-Мансийске и была восхищена красотой города, любовью и добротой его жителей.
«Я столько красивых мест увидела! Это чудесный город, красивый, и столько мест таких, которые не в каждом городе есть это — а у вас есть… Я влюбилась в Ханты-Мансийск, уникальный город, с красивыми местами, очень много прогулочных троп во всех районах. А люди какие невероятные, добрые, заботливые и очень любящие свой город», — поделились Бабушка Женя на своей странице в соцсети VK.
Блогер успела посетить «Археопарк», парк «Самаровский чугас», Центр зимних видов спорта, фонтан «Фаберже», стелу первооткрывателям, площадь Славянской письменности и многие другие места. Ее сопровождали и помогали в съемках местные журналисты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!