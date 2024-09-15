В ГД осудили Алаудинова за отказ помогать сдавшимся в плен бойцам РФ

В Госдуме осудили отказ командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова помогать чеченским бойцам, сдавшимся в плен ВСУ. Член комитета по обороне Виктор Заварзин назвал это решение эмоциональным, подчеркнув, что все чеченские бойцы в зоне СВО демонстрируют хорошие боевые навыки.
«Это эмоционально все сказано. Все чеченские бойцы в зоне проведения специальной военной операции хорошо воюют», — передает слова Заварзина «Лента.ру». Он отметил, что для этих бойцов сдача в плен всегда воспринимается, мягко говоря, неоднозначно.
Он подчеркнул, что важно понять причины попадания солдат в плен. Заварзин также упомянул недавний обмен более ста человек и выразил надежду на нормализацию ситуации.
Апти Алаудинов выразил гнев по отношению к чеченцам из его подразделения «Ахмат», которые сдались в плен ВСУ в Курской области и обратились за помощью в украинские спецслужбы. В материале URA.RU рассматриваются причины, почему бойцов «Ахмата» не возвращают на Родину, а также позиция Алаудинова по этому вопросу.
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