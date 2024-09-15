В ГД осудили Алаудинова за отказ помогать сдавшимся в плен бойцам РФ

Заварзин посчитал отказ Алаудинова помогать сдавшимся эмоциональным
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Все чеченские бойцы достойно сражаются в зоне СВО, заявил Заварзин
Все чеченские бойцы достойно сражаются в зоне СВО, заявил Заварзин Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Госдуме осудили отказ командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова помогать чеченским бойцам, сдавшимся в плен ВСУ. Член комитета по обороне Виктор Заварзин назвал это решение эмоциональным, подчеркнув, что все чеченские бойцы в зоне СВО демонстрируют хорошие боевые навыки.

«Это эмоционально все сказано. Все чеченские бойцы в зоне проведения специальной военной операции хорошо воюют», — передает слова Заварзина «Лента.ру». Он отметил, что для этих бойцов сдача в плен всегда воспринимается, мягко говоря, неоднозначно.

Он подчеркнул, что важно понять причины попадания солдат в плен. Заварзин также упомянул недавний обмен более ста человек и выразил надежду на нормализацию ситуации.

Апти Алаудинов выразил гнев по отношению к чеченцам из его подразделения «Ахмат», которые сдались в плен ВСУ в Курской области и обратились за помощью в украинские спецслужбы. В материале URA.RU рассматриваются причины, почему бойцов «Ахмата» не возвращают на Родину, а также позиция Алаудинова по этому вопросу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Госдуме осудили отказ командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова помогать чеченским бойцам, сдавшимся в плен ВСУ. Член комитета по обороне Виктор Заварзин назвал это решение эмоциональным, подчеркнув, что все чеченские бойцы в зоне СВО демонстрируют хорошие боевые навыки. «Это эмоционально все сказано. Все чеченские бойцы в зоне проведения специальной военной операции хорошо воюют», — передает слова Заварзина «Лента.ру». Он отметил, что для этих бойцов сдача в плен всегда воспринимается, мягко говоря, неоднозначно. Он подчеркнул, что важно понять причины попадания солдат в плен. Заварзин также упомянул недавний обмен более ста человек и выразил надежду на нормализацию ситуации. Апти Алаудинов выразил гнев по отношению к чеченцам из его подразделения «Ахмат», которые сдались в плен ВСУ в Курской области и обратились за помощью в украинские спецслужбы. В материале URA.RU рассматриваются причины, почему бойцов «Ахмата» не возвращают на Родину, а также позиция Алаудинова по этому вопросу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...