Стало известно, каким наркотиком мог увлечься актер сериала «Король и Шут» Ткачук

Актера сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука задержали с предполагаемой марихуаной перед рейсом в Тбилиси. В настоящее время проводится расследование по этому делу.
«У актера Евгения Ткачука, предположительно, нашли марихуану, когда тот собирался вылетать в Тбилиси», — пишет telegram-канал Mash на Мойке. Там добавили, что при предполетном досмотре у актера обнаружили растительное вещество с характерным запахом, что может привести к уголовным обвинениям.
Его проверяют по статье 229.1 УК РФ о контрабанде наркотиков, предполагающей серьезное наказание в зависимости от массы вещества. Изъятое Ткачука все еще на экспертизе, передали в telegram-канале.
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