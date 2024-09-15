Стало известно, каким наркотиком мог увлечься актер сериала «Король и Шут» Ткачук

Mash: у актера сериала «Король и Шут» Ткачука нашли марихуану
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Евгений Ткачук не прошел предполетный досмотр в Пулково, пишет Mash на Мойке
Евгений Ткачук не прошел предполетный досмотр в Пулково, пишет Mash на Мойке Фото:

Актера сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука задержали с предполагаемой марихуаной перед рейсом в Тбилиси. В настоящее время проводится расследование по этому делу.

«У актера Евгения Ткачука, предположительно, нашли марихуану, когда тот собирался вылетать в Тбилиси», — пишет telegram-канал Mash на Мойке. Там добавили, что при предполетном досмотре у актера обнаружили растительное вещество с характерным запахом, что может привести к уголовным обвинениям.

Его проверяют по статье 229.1 УК РФ о контрабанде наркотиков, предполагающей серьезное наказание в зависимости от массы вещества. Изъятое Ткачука все еще на экспертизе, передали в telegram-канале.

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Актера сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука задержали с предполагаемой марихуаной перед рейсом в Тбилиси. В настоящее время проводится расследование по этому делу. «У актера Евгения Ткачука, предположительно, нашли марихуану, когда тот собирался вылетать в Тбилиси», — пишет telegram-канал Mash на Мойке. Там добавили, что при предполетном досмотре у актера обнаружили растительное вещество с характерным запахом, что может привести к уголовным обвинениям. Его проверяют по статье 229.1 УК РФ о контрабанде наркотиков, предполагающей серьезное наказание в зависимости от массы вещества. Изъятое Ткачука все еще на экспертизе, передали в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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