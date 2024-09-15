Тюменские врачи вылечили патологию ребер у мальчика из Нижневартовска

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Тюменские хирурги помогли мальчику с остеомиелитом
Тюменские хирурги помогли мальчику с остеомиелитом Фото:

Во время отдыха в Тюмени, у 11-летнего мальчика из Нижневартовска обострились боли в области ребер. Они были вызваны серьезной патологией — остеомиелитом. Тюменские врачи из ОКБ №2 смогли помочь ребенку, сообщили в департаменте здравоохранения региона.

«В ОКБ №2 помогли маленькому пациенту с серьезной патологией ребер. 11-летний мальчик поступил в приемное отделение детского стационара ОКБ №2 с жалобами на боль в области ребер... В июле этого года, во время отдыха в Тюмени боли усилились, поэтому ребёнка направили в ОКБ №2 для дальнейшего лечения», — написано в telegram-канале ведомства.

Для сложной операции был собран консилиум из хирургов, на котором выбрали методику лечения. В итоге юному вартовчанину устранили пораженные участки ребер и провели пластику, чтобы восстановить грудной каркас. Теперь мальчик здоров и чувствует себя хорошо.

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Во время отдыха в Тюмени, у 11-летнего мальчика из Нижневартовска обострились боли в области ребер. Они были вызваны серьезной патологией — остеомиелитом. Тюменские врачи из ОКБ №2 смогли помочь ребенку, сообщили в департаменте здравоохранения региона. «В ОКБ №2 помогли маленькому пациенту с серьезной патологией ребер. 11-летний мальчик поступил в приемное отделение детского стационара ОКБ №2 с жалобами на боль в области ребер... В июле этого года, во время отдыха в Тюмени боли усилились, поэтому ребёнка направили в ОКБ №2 для дальнейшего лечения», — написано в telegram-канале ведомства. Для сложной операции был собран консилиум из хирургов, на котором выбрали методику лечения. В итоге юному вартовчанину устранили пораженные участки ребер и провели пластику, чтобы восстановить грудной каркас. Теперь мальчик здоров и чувствует себя хорошо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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