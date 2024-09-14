«Схватил длинный нож»: кассир напал на свердловчан, передумавших покупать фастфуд. Видео

В Екатеринбурге сотрудник фастфуда взял нож и угрожал клиентам

15 сентября 2024 в 20:41 Размер текста - 17 +

Работник фастфуда покинул заведение до приезда полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге в сети фастфуда Big Burg на ул. Пехотинцев, 5 произошел конфликт между сотрудниками и клиентами заведения. Инцидент начался с того, что посетители передумали делать заказ и попросили вернуть деньги, но им было отказано из-за неисправности кассового аппарата. Ситуация усугубилась после того, как клиенты запросили книгу жалоб и предложений, а в ответ получили устаревшую книгу защиты прав потребителей с вырезанным флагом России на обложке. Конфликт обострился до физической угрозы, когда один из сотрудников, мигрант, взял нож для срезания мяса и начал угрожать им. «Сотрудник схватил длинный нож для шаурмы и начал кидаться на покупателей», — рассказал URA.RU очевидец. Полиция была вызвана на место происшествия, однако к их прибытию агрессивный работник покинул заведение, как объяснило руководство, по окончании своей рабочей смены. По факту произошедшего было составлено заявление, но книгу жалоб так и не предоставили посетителям. URA.RU обратилось в УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в сети фастфуда Big Burg на ул. Пехотинцев, 5 произошел конфликт между сотрудниками и клиентами заведения. Инцидент начался с того, что посетители передумали делать заказ и попросили вернуть деньги, но им было отказано из-за неисправности кассового аппарата. Ситуация усугубилась после того, как клиенты запросили книгу жалоб и предложений, а в ответ получили устаревшую книгу защиты прав потребителей с вырезанным флагом России на обложке. Конфликт обострился до физической угрозы, когда один из сотрудников, мигрант, взял нож для срезания мяса и начал угрожать им. «Сотрудник схватил длинный нож для шаурмы и начал кидаться на покупателей», — рассказал URA.RU очевидец. Полиция была вызвана на место происшествия, однако к их прибытию агрессивный работник покинул заведение, как объяснило руководство, по окончании своей рабочей смены. По факту произошедшего было составлено заявление, но книгу жалоб так и не предоставили посетителям. URA.RU обратилось в УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.