В Екатеринбурге в сети фастфуда Big Burg на ул. Пехотинцев, 5 произошел конфликт между сотрудниками и клиентами заведения. Инцидент начался с того, что посетители передумали делать заказ и попросили вернуть деньги, но им было отказано из-за неисправности кассового аппарата. Ситуация усугубилась после того, как клиенты запросили книгу жалоб и предложений, а в ответ получили устаревшую книгу защиты прав потребителей с вырезанным флагом России на обложке.
Конфликт обострился до физической угрозы, когда один из сотрудников, мигрант, взял нож для срезания мяса и начал угрожать им. «Сотрудник схватил длинный нож для шаурмы и начал кидаться на покупателей», — рассказал URA.RU очевидец.
Полиция была вызвана на место происшествия, однако к их прибытию агрессивный работник покинул заведение, как объяснило руководство, по окончании своей рабочей смены. По факту произошедшего было составлено заявление, но книгу жалоб так и не предоставили посетителям. URA.RU обратилось в УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
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