14 сентября 2024

«Схватил длинный нож»: кассир напал на свердловчан, передумавших покупать фастфуд. Видео

В Екатеринбурге сотрудник фастфуда взял нож и угрожал клиентам
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальное открытие сети Rostic's в Свердловской области. Екатеринбург, бургер, фастфуд, ростикс, rostics, rostic's, шефбургер
Работник фастфуда покинул заведение до приезда полиции Фото:

В Екатеринбурге в сети фастфуда Big Burg на ул. Пехотинцев, 5 произошел конфликт между сотрудниками и клиентами заведения. Инцидент начался с того, что посетители передумали делать заказ и попросили вернуть деньги, но им было отказано из-за неисправности кассового аппарата. Ситуация усугубилась после того, как клиенты запросили книгу жалоб и предложений, а в ответ получили устаревшую книгу защиты прав потребителей с вырезанным флагом России на обложке.

Конфликт обострился до физической угрозы, когда один из сотрудников, мигрант, взял нож для срезания мяса и начал угрожать им. «Сотрудник схватил длинный нож для шаурмы и начал кидаться на покупателей», — рассказал URA.RU очевидец.

Полиция была вызвана на место происшествия, однако к их прибытию агрессивный работник покинул заведение, как объяснило руководство, по окончании своей рабочей смены. По факту произошедшего было составлено заявление, но книгу жалоб так и не предоставили посетителям. URA.RU обратилось в УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге в сети фастфуда Big Burg на ул. Пехотинцев, 5 произошел конфликт между сотрудниками и клиентами заведения. Инцидент начался с того, что посетители передумали делать заказ и попросили вернуть деньги, но им было отказано из-за неисправности кассового аппарата. Ситуация усугубилась после того, как клиенты запросили книгу жалоб и предложений, а в ответ получили устаревшую книгу защиты прав потребителей с вырезанным флагом России на обложке. Конфликт обострился до физической угрозы, когда один из сотрудников, мигрант, взял нож для срезания мяса и начал угрожать им. «Сотрудник схватил длинный нож для шаурмы и начал кидаться на покупателей», — рассказал URA.RU очевидец. Полиция была вызвана на место происшествия, однако к их прибытию агрессивный работник покинул заведение, как объяснило руководство, по окончании своей рабочей смены. По факту произошедшего было составлено заявление, но книгу жалоб так и не предоставили посетителям. URA.RU обратилось в УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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