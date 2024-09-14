14 сентября 2024
13 сентября 2024

В Перми автомобиль, проехав на красный свет, сбил велосипедиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Велосипедист был госпитализирован (архивное фото) Фото:

В Перми автомобиль проехал перекресток на красный цвет светофора и сбил велосипедиста. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. ДТП произошло на пересечении улиц Куйбышева и Солдатова.

«Сбили велосипедиста сегодня, около 14:00. ДТП произошло на улице Куйбышева, поворот на Солдатова», — сообщили в telegram-канале «ЧП и ДТП | Пермь и края».

В пресс-службе УМВД России по Пермскому краю корреспонденту URA.RU сообщили, что авария произошла на перекрестке улиц Куйбышева и Солдатова в 13:40. По предварительной информации, автомобиль Lada Kalina под управлением водителя 1958 года рождения проехал перекресток на красный цвет светофора и сбил велосипедиста 1987 года рождения. В результате ДТП пострадавший был госпитализирован с травмами.

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В Перми автомобиль проехал перекресток на красный цвет светофора и сбил велосипедиста. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. ДТП произошло на пересечении улиц Куйбышева и Солдатова. «Сбили велосипедиста сегодня, около 14:00. ДТП произошло на улице Куйбышева, поворот на Солдатова», — сообщили в telegram-канале «ЧП и ДТП | Пермь и края». В пресс-службе УМВД России по Пермскому краю корреспонденту URA.RU сообщили, что авария произошла на перекрестке улиц Куйбышева и Солдатова в 13:40. По предварительной информации, автомобиль Lada Kalina под управлением водителя 1958 года рождения проехал перекресток на красный цвет светофора и сбил велосипедиста 1987 года рождения. В результате ДТП пострадавший был госпитализирован с травмами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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