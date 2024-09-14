В Перми автомобиль, проехав на красный свет, сбил велосипедиста

15 сентября 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Велосипедист был госпитализирован (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми автомобиль проехал перекресток на красный цвет светофора и сбил велосипедиста. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. ДТП произошло на пересечении улиц Куйбышева и Солдатова. «Сбили велосипедиста сегодня, около 14:00. ДТП произошло на улице Куйбышева, поворот на Солдатова», — сообщили в telegram-канале «ЧП и ДТП | Пермь и края». В пресс-службе УМВД России по Пермскому краю корреспонденту URA.RU сообщили, что авария произошла на перекрестке улиц Куйбышева и Солдатова в 13:40. По предварительной информации, автомобиль Lada Kalina под управлением водителя 1958 года рождения проехал перекресток на красный цвет светофора и сбил велосипедиста 1987 года рождения. В результате ДТП пострадавший был госпитализирован с травмами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми автомобиль проехал перекресток на красный цвет светофора и сбил велосипедиста. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. ДТП произошло на пересечении улиц Куйбышева и Солдатова. «Сбили велосипедиста сегодня, около 14:00. ДТП произошло на улице Куйбышева, поворот на Солдатова», — сообщили в telegram-канале «ЧП и ДТП | Пермь и края». В пресс-службе УМВД России по Пермскому краю корреспонденту URA.RU сообщили, что авария произошла на перекрестке улиц Куйбышева и Солдатова в 13:40. По предварительной информации, автомобиль Lada Kalina под управлением водителя 1958 года рождения проехал перекресток на красный цвет светофора и сбил велосипедиста 1987 года рождения. В результате ДТП пострадавший был госпитализирован с травмами.