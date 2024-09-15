CNN: вид украинских военных расстроил Зеленского

Зеленский: Украина не может снабдить военных из-за задержек помощи от союзников
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Зеленский заявил, что они не могут снабдить даче четыре бригады ВСУ из четырнадцати
Зеленский заявил, что они не могут снабдить даче четыре бригады ВСУ из четырнадцати Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил разочарование видом военных в связи с медленными поставками боеприпасов от США и Европы. Он отметил, что из-за этого Украина не смогла оснастить необходимое количество бригад.

«Во-первых, все идет очень медленно. Во-вторых, нам нужно 14 бригад, чтобы быть готовыми», — заявил Зеленский в интервью телеканалу СNN. Он добавил, что пакет помощи все еще не поступил к ним, по этой причине они не могут снабдить необходимым даже четыре бригады из 14.

Зеленский также подчеркнул, что текущая ситуация с поставками оружия и боеприпасов оставляет украинскую армию недостаточно подготовленной для ведения боевых действий. Несмотря на обещания западных партнеров, реальная помощь поступает медленнее, чем требуется для оснащения всех необходимых подразделений.

Ранее Зеленский планировал в ближайшие недели совершить визит в США для встречи с американским лидером Джо Байденом. По информации немецкого издания Bild, в рамках этой встречи украинский президент намерен обсудить стратегию Украины и лично запросить разрешение на использование американского оружия для нанесения ударов по территории России.

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Украинский лидер Владимир Зеленский выразил разочарование видом военных в связи с медленными поставками боеприпасов от США и Европы. Он отметил, что из-за этого Украина не смогла оснастить необходимое количество бригад. «Во-первых, все идет очень медленно. Во-вторых, нам нужно 14 бригад, чтобы быть готовыми», — заявил Зеленский в интервью телеканалу СNN. Он добавил, что пакет помощи все еще не поступил к ним, по этой причине они не могут снабдить необходимым даже четыре бригады из 14. Зеленский также подчеркнул, что текущая ситуация с поставками оружия и боеприпасов оставляет украинскую армию недостаточно подготовленной для ведения боевых действий. Несмотря на обещания западных партнеров, реальная помощь поступает медленнее, чем требуется для оснащения всех необходимых подразделений. Ранее Зеленский планировал в ближайшие недели совершить визит в США для встречи с американским лидером Джо Байденом. По информации немецкого издания Bild, в рамках этой встречи украинский президент намерен обсудить стратегию Украины и лично запросить разрешение на использование американского оружия для нанесения ударов по территории России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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