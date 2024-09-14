14 сентября 2024

Bild: Зеленский отправляется лично просить Байдена разрешения на удары по России

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Зеленский попросит не только Байдена, но и Трампа о снятии запрета на удары по России
Зеленский попросит не только Байдена, но и Трампа о снятии запрета на удары по России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский в ближайшие несколько недель посетит Соединенные Штаты и встретится с президентом Джо Байденом. В ходе разговора Киев собирается представить свою стратегию и попросит снять запрет на удары вглубь России американским оружием, сообщает немецкий таблоид Bild.

«Зеленский в ближайшие несколько недель отправится в США и представит свою стратегию Байдену, а также кандидатам в президенты штатов Камале Харрис и Дональду Трампу. Речь идет как о требовании разрешить использовать западное дальнобойное оружие в глубине России, так и о готовности Украины согласиться на локальное прекращение огня на отдельных участках фронта — и тем самым о промежуточной заморозке ситуации», — сообщает таблоид.

Издание отмечает, что в Киеве считают, что Украина может перевернуть ситуацию на фронте только при условии поддержки своей стратегии со стороны США. С таким заявлением выступил источник из правительственных кругов.

Ранее Зеленский выступил с претензией к странам Запада, которые отказываются поставлять дальнобойное оружие Украине. По его словам, снятие ограничений некоторыми партнерами является фиктивным. Позднее Байден встретился с премьером Британии Киром Стармером, где, как предполагалось, мог разрешить удары по России в ходе представления совместного заявления по итогам беседы. Подробнее об итогах переговоров между лидерами — в материале URA.RU.

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Украинский лидер Владимир Зеленский в ближайшие несколько недель посетит Соединенные Штаты и встретится с президентом Джо Байденом. В ходе разговора Киев собирается представить свою стратегию и попросит снять запрет на удары вглубь России американским оружием, сообщает немецкий таблоид Bild. «Зеленский в ближайшие несколько недель отправится в США и представит свою стратегию Байдену, а также кандидатам в президенты штатов Камале Харрис и Дональду Трампу. Речь идет как о требовании разрешить использовать западное дальнобойное оружие в глубине России, так и о готовности Украины согласиться на локальное прекращение огня на отдельных участках фронта — и тем самым о промежуточной заморозке ситуации», — сообщает таблоид. Издание отмечает, что в Киеве считают, что Украина может перевернуть ситуацию на фронте только при условии поддержки своей стратегии со стороны США. С таким заявлением выступил источник из правительственных кругов. Ранее Зеленский выступил с претензией к странам Запада, которые отказываются поставлять дальнобойное оружие Украине. По его словам, снятие ограничений некоторыми партнерами является фиктивным. Позднее Байден встретился с премьером Британии Киром Стармером, где, как предполагалось, мог разрешить удары по России в ходе представления совместного заявления по итогам беседы. Подробнее об итогах переговоров между лидерами — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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