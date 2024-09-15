15 сентября 2024

В России хотят разрешить подсудимым уходить на СВО

В комитете Госдумы одобрили приостановку процессов участников СВО на стадии суда
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Законопроект предполагает изменения в УК РФ Фото:

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, предусматривающий возможность освобождения от уголовной ответственности мобилизованных и военнослужащих по контракту на стадии судебного производства. Это следует из решения, опубликованного в думской базе данных.

«Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона № 705033-8… Предлагается установить возможность освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по уголовным делам в отношении обвиняемых, призванных на военную службу в ВС РФ», — говорится в документе. Предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания 18 сентября 2024 года также было поддержано.

Законопроект предполагает изменения в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Они могут существенно повлиять на правовое положение лиц, привлеченных к уголовной ответственности и проходящих военную службу.

Ранее с инициативой выступил Верховный суд. Он предложил освобождать от уголовной ответственности на стадии судебного производства обвиняемых, призванных на военную службу либо заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации, военного положения или в военное время.

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, предусматривающий возможность освобождения от уголовной ответственности мобилизованных и военнослужащих по контракту на стадии судебного производства. Это следует из решения, опубликованного в думской базе данных. «Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона № 705033-8… Предлагается установить возможность освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по уголовным делам в отношении обвиняемых, призванных на военную службу в ВС РФ», — говорится в документе. Предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания 18 сентября 2024 года также было поддержано. Законопроект предполагает изменения в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Они могут существенно повлиять на правовое положение лиц, привлеченных к уголовной ответственности и проходящих военную службу. Ранее с инициативой выступил Верховный суд. Он предложил освобождать от уголовной ответственности на стадии судебного производства обвиняемых, призванных на военную службу либо заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации, военного положения или в военное время.
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