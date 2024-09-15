15 сентября 2024

Зеленский заявил, что Киев хочет оставить россиян без комфортной жизни

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский призвал международное сообщество к усилению поддержки Украины Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении Киева осложнить жизнь россиянам в рамках своего «плана победы». Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу CNN.

«Если россияне окажутся без комфортных условий, например, без электроэнергии, и если они будут пребывать в ощущении опасности, то начнут оказывать давление на президента страны Владимира Путина», — передает слова Зеленского CNN. Он убежден, что такие действия могут привести российское руководство к переговорам «на условиях Украины».

В контексте этих заявлений Зеленский призвал международное сообщество к усилению поддержки Украины, утверждая, что это будет способствовать давлению на Россию для начала диалога. «Сделайте Украину сильной, и вы увидите, что он сядет за стол переговоров», — сказал украинский лидер, имея в виду Путина.

В 2022 году Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Путиным. Российская сторона не раз заявляла о готовности сесть за стол переговоров. Однако после попыток ВСУ вторгнуться на территорию Курской области президент РФ заявил о невозможности диалога с Киевом.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении Киева осложнить жизнь россиянам в рамках своего «плана победы». Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу CNN. «Если россияне окажутся без комфортных условий, например, без электроэнергии, и если они будут пребывать в ощущении опасности, то начнут оказывать давление на президента страны Владимира Путина», — передает слова Зеленского CNN. Он убежден, что такие действия могут привести российское руководство к переговорам «на условиях Украины». В контексте этих заявлений Зеленский призвал международное сообщество к усилению поддержки Украины, утверждая, что это будет способствовать давлению на Россию для начала диалога. «Сделайте Украину сильной, и вы увидите, что он сядет за стол переговоров», — сказал украинский лидер, имея в виду Путина. В 2022 году Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Путиным. Российская сторона не раз заявляла о готовности сесть за стол переговоров. Однако после попыток ВСУ вторгнуться на территорию Курской области президент РФ заявил о невозможности диалога с Киевом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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