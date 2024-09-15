Зеленский заявил, что Киев хочет оставить россиян без комфортной жизни

16 сентября 2024 в 04:45 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский призвал международное сообщество к усилению поддержки Украины Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении Киева осложнить жизнь россиянам в рамках своего «плана победы». Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу CNN. «Если россияне окажутся без комфортных условий, например, без электроэнергии, и если они будут пребывать в ощущении опасности, то начнут оказывать давление на президента страны Владимира Путина», — передает слова Зеленского CNN . Он убежден, что такие действия могут привести российское руководство к переговорам «на условиях Украины». В контексте этих заявлений Зеленский призвал международное сообщество к усилению поддержки Украины, утверждая, что это будет способствовать давлению на Россию для начала диалога. «Сделайте Украину сильной, и вы увидите, что он сядет за стол переговоров», — сказал украинский лидер, имея в виду Путина. В 2022 году Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Путиным. Российская сторона не раз заявляла о готовности сесть за стол переговоров. Однако после попыток ВСУ вторгнуться на территорию Курской области президент РФ заявил о невозможности диалога с Киевом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении Киева осложнить жизнь россиянам в рамках своего «плана победы». Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу CNN. «Если россияне окажутся без комфортных условий, например, без электроэнергии, и если они будут пребывать в ощущении опасности, то начнут оказывать давление на президента страны Владимира Путина», — передает слова Зеленского CNN. Он убежден, что такие действия могут привести российское руководство к переговорам «на условиях Украины». В контексте этих заявлений Зеленский призвал международное сообщество к усилению поддержки Украины, утверждая, что это будет способствовать давлению на Россию для начала диалога. «Сделайте Украину сильной, и вы увидите, что он сядет за стол переговоров», — сказал украинский лидер, имея в виду Путина. В 2022 году Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Путиным. Российская сторона не раз заявляла о готовности сесть за стол переговоров. Однако после попыток ВСУ вторгнуться на территорию Курской области президент РФ заявил о невозможности диалога с Киевом.