Франция за полтора года стала одной из самых зависимых от России стран

Франция стала самой зависимой недружественной страной от российского урана, импортировав более 60% ископаемого с января 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Евростата и платформы ООН Comtrade.
«За период с января 2023 года по июнь 2024 года … Франция оказалась больше всего зависима от российского урана — за полтора года 60,5% (428,6 миллиона долларов) всех ее поставок пришлось на РФ», — пишут РИА Новости со ссылкой на доступные данные. Помимо Франции, российский уран также закупали Германия, Южная Корея и США.
Треть уранового импорта Южной Кореи за этот же период пришлось на поставки России — 33,7%. Штаты приобрели у РФ 26,7% урана, а Германия — 13,4%.
Россия, согласно данным за 2023 год, занимает первое место в мире по добыче обогащенного урана. По добыче урановой руды она находится на пятом месте.
Раннее президент РФ Владимир Путин призвал задуматься об ограничении экспорта стратегического сырья, включая уран и титан. Он также указал, что Россия — лидер по запасу стратегических видов сырья, таких как природный газ, золото и алмазы.
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