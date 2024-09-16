Франция за полтора года стала одной из самых зависимых от России стран

Франция импортирует из России более 60% урана

16 сентября 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Франция за полтора года приобрела у России 60,5% урана на сумму почти 430 миллионов долларов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Франция стала самой зависимой недружественной страной от российского урана, импортировав более 60% ископаемого с января 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Евростата и платформы ООН Comtrade. «За период с января 2023 года по июнь 2024 года … Франция оказалась больше всего зависима от российского урана — за полтора года 60,5% (428,6 миллиона долларов) всех ее поставок пришлось на РФ», — пишут РИА Новости со ссылкой на доступные данные. Помимо Франции, российский уран также закупали Германия, Южная Корея и США. Треть уранового импорта Южной Кореи за этот же период пришлось на поставки России — 33,7%. Штаты приобрели у РФ 26,7% урана, а Германия — 13,4%. Россия, согласно данным за 2023 год, занимает первое место в мире по добыче обогащенного урана. По добыче урановой руды она находится на пятом месте. Раннее президент РФ Владимир Путин призвал задуматься об ограничении экспорта стратегического сырья, включая уран и титан. Он также указал, что Россия — лидер по запасу стратегических видов сырья, таких как природный газ, золото и алмазы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Франция стала самой зависимой недружественной страной от российского урана, импортировав более 60% ископаемого с января 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Евростата и платформы ООН Comtrade. «За период с января 2023 года по июнь 2024 года … Франция оказалась больше всего зависима от российского урана — за полтора года 60,5% (428,6 миллиона долларов) всех ее поставок пришлось на РФ», — пишут РИА Новости со ссылкой на доступные данные. Помимо Франции, российский уран также закупали Германия, Южная Корея и США. Треть уранового импорта Южной Кореи за этот же период пришлось на поставки России — 33,7%. Штаты приобрели у РФ 26,7% урана, а Германия — 13,4%. Россия, согласно данным за 2023 год, занимает первое место в мире по добыче обогащенного урана. По добыче урановой руды она находится на пятом месте. Раннее президент РФ Владимир Путин призвал задуматься об ограничении экспорта стратегического сырья, включая уран и титан. Он также указал, что Россия — лидер по запасу стратегических видов сырья, таких как природный газ, золото и алмазы.