Командир взвода беспилотников вернулся на фронт после потери ноги

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Командир взвода ВС РФ вернулся на службу после потери ноги
Командир взвода ВС РФ вернулся на службу после потери ноги Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командир взвода беспилотных летательных аппаратов, известный под позывным Гусар, вернулся на службу после того, как потерял ногу на фронте. События происходили во время боев в Угледаре в 2023 году.

«Какое-то время я не мог смотреть на голубое небо — потому что в тот день, когда мне оторвало ногу, была солнечная погода», — рассказал командир в интервью «Ленте.ру». Несмотря на травму, он нашел в себе силы адаптироваться к новым условиям и спустя несколько месяцев смог вернуться на службу. Гусар подчеркнул, что инвалидность — это не приговор, и он стремится доказать свою способность эффективно служить даже после потери конечности.

Он также дополнил, что участникам непосредственных боевых столкновений психологически сложнее, по сравнению с военнослужащими, выполняющими задания на расстоянии. По его мнению, операторы беспилотных летательных аппаратов также сталкиваются с серьезными рисками.

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Командир взвода беспилотных летательных аппаратов, известный под позывным Гусар, вернулся на службу после того, как потерял ногу на фронте. События происходили во время боев в Угледаре в 2023 году. «Какое-то время я не мог смотреть на голубое небо — потому что в тот день, когда мне оторвало ногу, была солнечная погода», — рассказал командир в интервью «Ленте.ру». Несмотря на травму, он нашел в себе силы адаптироваться к новым условиям и спустя несколько месяцев смог вернуться на службу. Гусар подчеркнул, что инвалидность — это не приговор, и он стремится доказать свою способность эффективно служить даже после потери конечности. Он также дополнил, что участникам непосредственных боевых столкновений психологически сложнее, по сравнению с военнослужащими, выполняющими задания на расстоянии. По его мнению, операторы беспилотных летательных аппаратов также сталкиваются с серьезными рисками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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