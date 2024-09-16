Венсан Кассель станет отцом в четвертый раз

16 сентября 2024 в 10:22 Размер текста - 17 +

Девушка Венсана Касселя объявила о своей беременности Фото: Isabelle Vautier/Keystone Press Agency/Globallookpress Французский актер и продюсер Венсан Кассель станет отцом в четвертый раз. Его девушка Нара Баптиста рассказала о том, что беременна, на своей странице в одной из соцсетей. «Только что стало известно, что Венсан Кассель станет отцом в четвертый раз. Его молодая возлюбленная Нара Баптиста объявила о беременности в своих соцсетях, выложив серию фотографий», — пишет People talk. О романе 57-летнего Венсана Касселя с 27-летней Нарой Баптистой стало известно в 2023 году. До этого с 2018 по 2023 годы Кассель состоял в браке с моделью Тине Кунаки. У пары родилась дочь Амазони. До Кунаки актер был женат на итальянской актрисе Монике Беллуччи с 1999 по 2013 годы. У них есть две дочери Дева и Леони. Венсан Кассель известен по таким фильмам, как «Ненависть», «Черный лебедь», «Двенадцать друзей Оушена», «Опасный метод» и другие. При этом первое образование он получил в цирковой школе Анни Фрателлин. Кроме акробатики, Кассель также владеет бразильским национальным боевым искусством, сочетающим в себе элементы танца и акробатики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Французский актер и продюсер Венсан Кассель станет отцом в четвертый раз. Его девушка Нара Баптиста рассказала о том, что беременна, на своей странице в одной из соцсетей. «Только что стало известно, что Венсан Кассель станет отцом в четвертый раз. Его молодая возлюбленная Нара Баптиста объявила о беременности в своих соцсетях, выложив серию фотографий», — пишет People talk. О романе 57-летнего Венсана Касселя с 27-летней Нарой Баптистой стало известно в 2023 году. До этого с 2018 по 2023 годы Кассель состоял в браке с моделью Тине Кунаки. У пары родилась дочь Амазони. До Кунаки актер был женат на итальянской актрисе Монике Беллуччи с 1999 по 2013 годы. У них есть две дочери Дева и Леони. Венсан Кассель известен по таким фильмам, как «Ненависть», «Черный лебедь», «Двенадцать друзей Оушена», «Опасный метод» и другие. При этом первое образование он получил в цирковой школе Анни Фрателлин. Кроме акробатики, Кассель также владеет бразильским национальным боевым искусством, сочетающим в себе элементы танца и акробатики.