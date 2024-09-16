Венсан Кассель станет отцом в четвертый раз

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Девушка Венсана Касселя объявила о своей беременности Фото:

Французский актер и продюсер Венсан Кассель станет отцом в четвертый раз. Его девушка Нара Баптиста рассказала о том, что беременна, на своей странице в одной из соцсетей.

«Только что стало известно, что Венсан Кассель станет отцом в четвертый раз. Его молодая возлюбленная Нара Баптиста объявила о беременности в своих соцсетях, выложив серию фотографий», — пишет People talk.

О романе 57-летнего Венсана Касселя с 27-летней Нарой Баптистой стало известно в 2023 году. До этого с 2018 по 2023 годы Кассель состоял в браке с моделью Тине Кунаки. У пары родилась дочь Амазони. До Кунаки актер был женат на итальянской актрисе Монике Беллуччи с 1999 по 2013 годы. У них есть две дочери Дева и Леони.

Венсан Кассель известен по таким фильмам, как «Ненависть», «Черный лебедь», «Двенадцать друзей Оушена», «Опасный метод» и другие. При этом первое образование он получил в цирковой школе Анни Фрателлин. Кроме акробатики, Кассель также владеет бразильским национальным боевым искусством, сочетающим в себе элементы танца и акробатики.

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Французский актер и продюсер Венсан Кассель станет отцом в четвертый раз. Его девушка Нара Баптиста рассказала о том, что беременна, на своей странице в одной из соцсетей. «Только что стало известно, что Венсан Кассель станет отцом в четвертый раз. Его молодая возлюбленная Нара Баптиста объявила о беременности в своих соцсетях, выложив серию фотографий», — пишет People talk. О романе 57-летнего Венсана Касселя с 27-летней Нарой Баптистой стало известно в 2023 году. До этого с 2018 по 2023 годы Кассель состоял в браке с моделью Тине Кунаки. У пары родилась дочь Амазони. До Кунаки актер был женат на итальянской актрисе Монике Беллуччи с 1999 по 2013 годы. У них есть две дочери Дева и Леони. Венсан Кассель известен по таким фильмам, как «Ненависть», «Черный лебедь», «Двенадцать друзей Оушена», «Опасный метод» и другие. При этом первое образование он получил в цирковой школе Анни Фрателлин. Кроме акробатики, Кассель также владеет бразильским национальным боевым искусством, сочетающим в себе элементы танца и акробатики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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