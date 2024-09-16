Минэкономики: темпы роста промпроизводства в России замедлятся в два раза

Темпы роста промышленного производства в России замедлятся в два раза. Показатель снизится с четырех, ожидаемых в 2024 году, до двух процентов. При этом в 2024 году произойдет бурный рост производства. Об этом сообщило Минэкономразвития в своем прогнозе до 2027 года.
«Прогноз не является самосбывающимся документом, поэтому обновленные национальные проекты лежат в основе него. Они обеспечат не только выполнение задач, поставленных президентом, но и выход экономики на траекторию устойчивого роста», — рассказало Минэкономразвития в разговоре с РБК.
Производство компьютерной и оптической техники
По прогнозам на 2024 год, ожидается увеличение производства в это секторе на 29,7%. Это явление связано со стабильным спросом на радиоэлектронную продукцию, а также активным использованием в государственных закупках и внедрением мероприятий по развитию электронной промышленности. Однако к 2025 году темпы роста производства ожидаются на уровне 2,5% с небольшим повышением к 2027 году. По данным Росстата, сейчас производство в этом секторе составляет 3,8%.
Производства металлических изделий
В 2024 году ожидается увеличение производства готовых металлических изделий на 30,9%. Руководитель направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников связывает такой рост с военно-промышленным комплексом и импортозамещением. Однако к 2025 году прогнозируется замедление темпов до 4,3%.
Производство транспортных средств и оборудования
Ожидается, что в 2024 году динамика в этом секторе уменьшится до 15,1%. Такой рост будет обеспечиваться с помощью поддержки основных направлений, таких как авиастроение и судостроение, а также государственного оборонного заказа. Однако уже к 2025 году прогнозируется снижение темпов роста до 5%.
Производство электрического оборудования
В 2024 году прогнозируется замедление производства электрического оборудования до 7,2%, а в 2025 году — до 2,8%. Это падение может повлиять на смежные отрасли, такие как энергетика и автомобилестроение.
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