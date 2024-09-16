Минэкономики: темпы роста промпроизводства в России замедлятся в два раза

16 сентября 2024 в 11:02 Размер текста - 17 +

В 2024 году прогнозируется рост темпов производства до четырех процентов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Темпы роста промышленного производства в России замедлятся в два раза. Показатель снизится с четырех, ожидаемых в 2024 году, до двух процентов. При этом в 2024 году произойдет бурный рост производства. Об этом сообщило Минэкономразвития в своем прогнозе до 2027 года. «Прогноз не является самосбывающимся документом, поэтому обновленные национальные проекты лежат в основе него. Они обеспечат не только выполнение задач, поставленных президентом, но и выход экономики на траекторию устойчивого роста», — рассказало Минэкономразвития в разговоре с РБК. Производство компьютерной и оптической техники По прогнозам на 2024 год, ожидается увеличение производства в это секторе на 29,7%. Это явление связано со стабильным спросом на радиоэлектронную продукцию, а также активным использованием в государственных закупках и внедрением мероприятий по развитию электронной промышленности. Однако к 2025 году темпы роста производства ожидаются на уровне 2,5% с небольшим повышением к 2027 году. По данным Росстата, сейчас производство в этом секторе составляет 3,8%. Производства металлических изделий В 2024 году ожидается увеличение производства готовых металлических изделий на 30,9%. Руководитель направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников связывает такой рост с военно-промышленным комплексом и импортозамещением. Однако к 2025 году прогнозируется замедление темпов до 4,3%. Производство транспортных средств и оборудования Ожидается, что в 2024 году динамика в этом секторе уменьшится до 15,1%. Такой рост будет обеспечиваться с помощью поддержки основных направлений, таких как авиастроение и судостроение, а также государственного оборонного заказа. Однако уже к 2025 году прогнозируется снижение темпов роста до 5%. Производство электрического оборудования В 2024 году прогнозируется замедление производства электрического оборудования до 7,2%, а в 2025 году — до 2,8%. Это падение может повлиять на смежные отрасли, такие как энергетика и автомобилестроение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Темпы роста промышленного производства в России замедлятся в два раза. Показатель снизится с четырех, ожидаемых в 2024 году, до двух процентов. При этом в 2024 году произойдет бурный рост производства. Об этом сообщило Минэкономразвития в своем прогнозе до 2027 года. «Прогноз не является самосбывающимся документом, поэтому обновленные национальные проекты лежат в основе него. Они обеспечат не только выполнение задач, поставленных президентом, но и выход экономики на траекторию устойчивого роста», — рассказало Минэкономразвития в разговоре с РБК. По прогнозам на 2024 год, ожидается увеличение производства в это секторе на 29,7%. Это явление связано со стабильным спросом на радиоэлектронную продукцию, а также активным использованием в государственных закупках и внедрением мероприятий по развитию электронной промышленности. Однако к 2025 году темпы роста производства ожидаются на уровне 2,5% с небольшим повышением к 2027 году. По данным Росстата, сейчас производство в этом секторе составляет 3,8%. В 2024 году ожидается увеличение производства готовых металлических изделий на 30,9%. Руководитель направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников связывает такой рост с военно-промышленным комплексом и импортозамещением. Однако к 2025 году прогнозируется замедление темпов до 4,3%. Ожидается, что в 2024 году динамика в этом секторе уменьшится до 15,1%. Такой рост будет обеспечиваться с помощью поддержки основных направлений, таких как авиастроение и судостроение, а также государственного оборонного заказа. Однако уже к 2025 году прогнозируется снижение темпов роста до 5%. В 2024 году прогнозируется замедление производства электрического оборудования до 7,2%, а в 2025 году — до 2,8%. Это падение может повлиять на смежные отрасли, такие как энергетика и автомобилестроение.