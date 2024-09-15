Суд в Екатеринбурге отправил за решетку убийцу темнокожего аспиранта УрФУ

Ленинский районный суд в Екатеринбурге отправил на восемь лет за решетку 23-летнего Данила Фомина за убийство аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили, которое произошло летом прошлого года. Свою вину осужденный не признал, передает корреспондент URA.RU.
Нджелассили был убит в драке в центре Екатеринбурга возле Burger king. Главным подозреваемым стал Фомин. Одним из основных мотивов, толкнувших парня на преступление, является неприязнь на расовой почве. Сам он говорил, что якобы действовал в рамках самообороны. Также известно, что убийство произошло на глазах сотрудников ДПС — они отказались разгонять драку. Позднее их уволили из правоохранительных органов, было возбуждено уголовное дело. Подробнее о громкой истории — в сюжете URA.RU.
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