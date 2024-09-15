15 сентября 2024

Учеников школы в Челябинске, где подросток напал на детей, разбирают по домам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Детей эвакуировали из здания
Детей эвакуировали из здания Фото:

Учеников коррекционного филиала школы №68 Челябинска, где 16 сентября мальчик напал на детей с ножом и молотком, разбирают по домам. Информацию об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.

«Родители забирают учеников из школы домой. На месте работают сотрудники скорой помощи, полиция и СК», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Мальчик 13 лет пронес молоток и нож утром на занятия. По данным URA.RU, одна из одноклассниц подростка получила серьезные травмы молотком. У другой потерпевшей на теле зафиксированы ножевые ранения. Детей эвакуировали из здания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Учеников коррекционного филиала школы №68 Челябинска, где 16 сентября мальчик напал на детей с ножом и молотком, разбирают по домам. Информацию об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «Родители забирают учеников из школы домой. На месте работают сотрудники скорой помощи, полиция и СК», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Мальчик 13 лет пронес молоток и нож утром на занятия. По данным URA.RU, одна из одноклассниц подростка получила серьезные травмы молотком. У другой потерпевшей на теле зафиксированы ножевые ранения. Детей эвакуировали из здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...