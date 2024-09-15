Учеников коррекционного филиала школы №68 Челябинска, где 16 сентября мальчик напал на детей с ножом и молотком, разбирают по домам. Информацию об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.
«Родители забирают учеников из школы домой. На месте работают сотрудники скорой помощи, полиция и СК», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
Мальчик 13 лет пронес молоток и нож утром на занятия. По данным URA.RU, одна из одноклассниц подростка получила серьезные травмы молотком. У другой потерпевшей на теле зафиксированы ножевые ранения. Детей эвакуировали из здания.
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