Учеников школы в Челябинске, где подросток напал на детей, разбирают по домам. Фото

16 сентября 2024 в 11:23 Размер текста - 17 +

Детей эвакуировали из здания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Учеников коррекционного филиала школы №68 Челябинска, где 16 сентября мальчик напал на детей с ножом и молотком, разбирают по домам. Информацию об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «Родители забирают учеников из школы домой. На месте работают сотрудники скорой помощи, полиция и СК», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Мальчик 13 лет пронес молоток и нож утром на занятия. По данным URA.RU, одна из одноклассниц подростка получила серьезные травмы молотком. У другой потерпевшей на теле зафиксированы ножевые ранения. Детей эвакуировали из здания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Учеников коррекционного филиала школы №68 Челябинска, где 16 сентября мальчик напал на детей с ножом и молотком, разбирают по домам. Информацию об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «Родители забирают учеников из школы домой. На месте работают сотрудники скорой помощи, полиция и СК», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Мальчик 13 лет пронес молоток и нож утром на занятия. По данным URA.RU, одна из одноклассниц подростка получила серьезные травмы молотком. У другой потерпевшей на теле зафиксированы ножевые ранения. Детей эвакуировали из здания.