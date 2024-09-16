Актер сериала «Король и шут» стал фигурантом дела о контрабанде наркотиков

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Ткачук обвиняется в контрабанде и хранении наркотиков Фото:

Актер сериала «Король и шут» Евгений Ткачук стал фигурантом уголовного дела о контрабанде наркотиков. Об этом сообщило издание 78.ru.

«На артиста возбудили дела по статьям УК РФ „Контрабанда наркотических средств“ и „Хранение наркотиков“», — сообщает 78.ru.

Ткачук прошел медицинское освидетельствование. После этого его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Life.ru сообщило о том, что Ткачук был задержан в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. У него обнаружили курительную трубку и сверток с неизвестным веществом. Предположительно, это была марихуана.

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Актер сериала «Король и шут» Евгений Ткачук стал фигурантом уголовного дела о контрабанде наркотиков. Об этом сообщило издание 78.ru. «На артиста возбудили дела по статьям УК РФ „Контрабанда наркотических средств“ и „Хранение наркотиков“», — сообщает 78.ru. Ткачук прошел медицинское освидетельствование. После этого его отпустили под подписку о невыезде. Ранее Life.ru сообщило о том, что Ткачук был задержан в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. У него обнаружили курительную трубку и сверток с неизвестным веществом. Предположительно, это была марихуана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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