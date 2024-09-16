Актер сериала «Король и шут» стал фигурантом дела о контрабанде наркотиков

Ткачук обвиняется в контрабанде и хранении наркотиков
Актер сериала «Король и шут» Евгений Ткачук стал фигурантом уголовного дела о контрабанде наркотиков. Об этом сообщило издание 78.ru.
«На артиста возбудили дела по статьям УК РФ „Контрабанда наркотических средств“ и „Хранение наркотиков“», — сообщает 78.ru.
Ткачук прошел медицинское освидетельствование. После этого его отпустили под подписку о невыезде.
Ранее Life.ru сообщило о том, что Ткачук был задержан в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. У него обнаружили курительную трубку и сверток с неизвестным веществом. Предположительно, это была марихуана.
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