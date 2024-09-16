Происшествия Актер сериала «Король и шут» стал фигурантом дела о контрабанде наркотиков 16 сентября 2024 в 12:42 Размер текста - 17 + Ткачук обвиняется в контрабанде и хранении наркотиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Актер сериала «Король и шут» Евгений Ткачук стал фигурантом уголовного дела о контрабанде наркотиков. Об этом сообщило издание 78.ru. «На артиста возбудили дела по статьям УК РФ „Контрабанда наркотических средств“ и „Хранение наркотиков“», — сообщает 78.ru. Ткачук прошел медицинское освидетельствование. После этого его отпустили под подписку о невыезде. Ранее Life.ru сообщило о том, что Ткачук был задержан в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. У него обнаружили курительную трубку и сверток с неизвестным веществом. Предположительно, это была марихуана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Актер сериала «Король и шут» Евгений Ткачук стал фигурантом уголовного дела о контрабанде наркотиков. Об этом сообщило издание 78.ru. «На артиста возбудили дела по статьям УК РФ „Контрабанда наркотических средств“ и „Хранение наркотиков“», — сообщает 78.ru. Ткачук прошел медицинское освидетельствование. После этого его отпустили под подписку о невыезде. Ранее Life.ru сообщило о том, что Ткачук был задержан в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. У него обнаружили курительную трубку и сверток с неизвестным веществом. Предположительно, это была марихуана. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям