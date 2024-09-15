В Салехарде водитель сбил ребенка-велосипедиста

В Салехарде водитель сбил подростка на велосипеде (фото из архива)
В Салехарде в районе дома по адресу Арктическая, 8 водитель совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. Ребенок доставлен в больницу, сообщили URA.RU в пресс-службе городской госавтоинспекции.
«На улице Арктической, 8 произошло ДТП с участием 12-летнего велосипедиста. Ребенок доставлен в СОКБ для осмотра и оказания помощи», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГАИ Салехарда.
На месте работают сотрудники ДПС. Обстоятельства происшествия выясняются.
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