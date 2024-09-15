15 сентября 2024
14 сентября 2024

В Салехарде водитель сбил ребенка-велосипедиста

© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде водитель сбил подростка на велосипеде (фото из архива)
В Салехарде водитель сбил подростка на велосипеде (фото из архива) Фото:

В Салехарде в районе дома по адресу Арктическая, 8 водитель совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. Ребенок доставлен в больницу, сообщили URA.RU в пресс-службе городской госавтоинспекции.

«На улице Арктической, 8 произошло ДТП с участием 12-летнего велосипедиста. Ребенок доставлен в СОКБ для осмотра и оказания помощи», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГАИ Салехарда.

На месте работают сотрудники ДПС. Обстоятельства происшествия выясняются.

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В Салехарде в районе дома по адресу Арктическая, 8 водитель совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. Ребенок доставлен в больницу, сообщили URA.RU в пресс-службе городской госавтоинспекции. «На улице Арктической, 8 произошло ДТП с участием 12-летнего велосипедиста. Ребенок доставлен в СОКБ для осмотра и оказания помощи», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГАИ Салехарда. На месте работают сотрудники ДПС. Обстоятельства происшествия выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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