Заморозки до минус 3 градусов придут в Челябинскую область с 17 сентября. Скрин

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Клипарт по теме Погода. Челябинск., зима, лед, заморозки, ранетки, гололед
Челябинцы ощутят первое дыхание зимы уже в средине сентября Фото:

До минус 3 градусов будет опускаться температура в Челябинской области 17, 18 и 19 сентября. Об этом предупредили синоптики регионального ЦГМС.

«В ночь с 16 на 17 сентября температура в Челябинской области будет понижаться до 0-5 градусов, местами ожидаются заморозки до минус 3 градусов. Днем потеплеет до 14-19 градусов, но ночью 18 и 19 сентября заморозки повторятся», — говорится в тексте штормового предупреждения.

Также ночью и днем 19 сентября в регион вернутся дожди. В самом Челябинске в ближайшие трое суток осадков не ожидается, а столбики термометров даже ночью не будут опускаться ниже 6-8 градусов.

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До минус 3 градусов будет опускаться температура в Челябинской области 17, 18 и 19 сентября. Об этом предупредили синоптики регионального ЦГМС. «В ночь с 16 на 17 сентября температура в Челябинской области будет понижаться до 0-5 градусов, местами ожидаются заморозки до минус 3 градусов. Днем потеплеет до 14-19 градусов, но ночью 18 и 19 сентября заморозки повторятся», — говорится в тексте штормового предупреждения. Также ночью и днем 19 сентября в регион вернутся дожди. В самом Челябинске в ближайшие трое суток осадков не ожидается, а столбики термометров даже ночью не будут опускаться ниже 6-8 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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