До минус 3 градусов будет опускаться температура в Челябинской области 17, 18 и 19 сентября. Об этом предупредили синоптики регионального ЦГМС.
«В ночь с 16 на 17 сентября температура в Челябинской области будет понижаться до 0-5 градусов, местами ожидаются заморозки до минус 3 градусов. Днем потеплеет до 14-19 градусов, но ночью 18 и 19 сентября заморозки повторятся», — говорится в тексте штормового предупреждения.
Также ночью и днем 19 сентября в регион вернутся дожди. В самом Челябинске в ближайшие трое суток осадков не ожидается, а столбики термометров даже ночью не будут опускаться ниже 6-8 градусов.
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