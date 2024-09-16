ВС России освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области

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Пресечены три попытки противника прорваться через границу Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области освобождены российскими военными. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Кроме того, за сутки группировкой войск «Север» отражены пять контратак ВСУ и пресечены три попытки противника прорваться через границу. ВСУ потеряли за сутки более 350 человек и 13 единиц бронетехники.

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Населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области освобождены российскими военными. Об этом заявили в Минобороны РФ. Кроме того, за сутки группировкой войск «Север» отражены пять контратак ВСУ и пресечены три попытки противника прорваться через границу. ВСУ потеряли за сутки более 350 человек и 13 единиц бронетехники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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