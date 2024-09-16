ВС России освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области

16 сентября 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Пресечены три попытки противника прорваться через границу Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области освобождены российскими военными. Об этом заявили в Минобороны РФ. Кроме того, за сутки группировкой войск «Север» отражены пять контратак ВСУ и пресечены три попытки противника прорваться через границу. ВСУ потеряли за сутки более 350 человек и 13 единиц бронетехники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области освобождены российскими военными. Об этом заявили в Минобороны РФ. Кроме того, за сутки группировкой войск «Север» отражены пять контратак ВСУ и пресечены три попытки противника прорваться через границу. ВСУ потеряли за сутки более 350 человек и 13 единиц бронетехники.