ВС России освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области

Пресечены три попытки противника прорваться через границу
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области освобождены российскими военными. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Кроме того, за сутки группировкой войск «Север» отражены пять контратак ВСУ и пресечены три попытки противника прорваться через границу. ВСУ потеряли за сутки более 350 человек и 13 единиц бронетехники.
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