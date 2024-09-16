Песков: обвинения в адрес российских СМИ граничат с безумием

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков назвал обвинения США в адрес российских СМИ безумием Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил резкую критику в отношении действий США против российских средств массовой информации, в частности RT и его руководителя Маргариты Симоньян. По его словам, обвинения граничат с безумием.

«Обвинения, которые мы слышим, граничат с каким-то безумием фактически. Мы считаем недопустимыми нападки на СМИ, на журналистов, на руководителей СМИ», — заявил Песков во время конференц-колла. Он подчеркнул, что такие действия подтверждают готовность США идти на любые меры для подавления альтернативных точек зрения.

Песков также отметил эффективность работы российских СМИ и уверенность в их способности самостоятельно защищать свои позиции. В отношении Маргариты Симоньян он выразил мнение, что она способна сама защитить себя и свою организацию от нападок.

Ранее министр юстиции Соединенных Штатов Меррик Гарленд объявил о выдвижении обвинений против двух работников российского телеканала RT. Обвинения касаются сговора с целью отмывания денег и нарушения законодательства США, связанного с деятельностью иностранных агентов.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил резкую критику в отношении действий США против российских средств массовой информации, в частности RT и его руководителя Маргариты Симоньян. По его словам, обвинения граничат с безумием. «Обвинения, которые мы слышим, граничат с каким-то безумием фактически. Мы считаем недопустимыми нападки на СМИ, на журналистов, на руководителей СМИ», — заявил Песков во время конференц-колла. Он подчеркнул, что такие действия подтверждают готовность США идти на любые меры для подавления альтернативных точек зрения. Песков также отметил эффективность работы российских СМИ и уверенность в их способности самостоятельно защищать свои позиции. В отношении Маргариты Симоньян он выразил мнение, что она способна сама защитить себя и свою организацию от нападок. Ранее министр юстиции Соединенных Штатов Меррик Гарленд объявил о выдвижении обвинений против двух работников российского телеканала RT. Обвинения касаются сговора с целью отмывания денег и нарушения законодательства США, связанного с деятельностью иностранных агентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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