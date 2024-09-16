Песков: обвинения в адрес российских СМИ граничат с безумием

16 сентября 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Песков назвал обвинения США в адрес российских СМИ безумием Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил резкую критику в отношении действий США против российских средств массовой информации, в частности RT и его руководителя Маргариты Симоньян. По его словам, обвинения граничат с безумием. «Обвинения, которые мы слышим, граничат с каким-то безумием фактически. Мы считаем недопустимыми нападки на СМИ, на журналистов, на руководителей СМИ», — заявил Песков во время конференц-колла. Он подчеркнул, что такие действия подтверждают готовность США идти на любые меры для подавления альтернативных точек зрения. Песков также отметил эффективность работы российских СМИ и уверенность в их способности самостоятельно защищать свои позиции. В отношении Маргариты Симоньян он выразил мнение, что она способна сама защитить себя и свою организацию от нападок. Ранее министр юстиции Соединенных Штатов Меррик Гарленд объявил о выдвижении обвинений против двух работников российского телеканала RT. Обвинения касаются сговора с целью отмывания денег и нарушения законодательства США, связанного с деятельностью иностранных агентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил резкую критику в отношении действий США против российских средств массовой информации, в частности RT и его руководителя Маргариты Симоньян. По его словам, обвинения граничат с безумием. «Обвинения, которые мы слышим, граничат с каким-то безумием фактически. Мы считаем недопустимыми нападки на СМИ, на журналистов, на руководителей СМИ», — заявил Песков во время конференц-колла. Он подчеркнул, что такие действия подтверждают готовность США идти на любые меры для подавления альтернативных точек зрения. Песков также отметил эффективность работы российских СМИ и уверенность в их способности самостоятельно защищать свои позиции. В отношении Маргариты Симоньян он выразил мнение, что она способна сама защитить себя и свою организацию от нападок. Ранее министр юстиции Соединенных Штатов Меррик Гарленд объявил о выдвижении обвинений против двух работников российского телеканала RT. Обвинения касаются сговора с целью отмывания денег и нарушения законодательства США, связанного с деятельностью иностранных агентов.