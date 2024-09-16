Кремль: приглашение Красного креста в Курскую область — провокация Киева

Кремль осудил заявление Украины о приглашении представителей ООН и Красного креста посетить населенные пункты Курской области, назвав это провокацией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы рассчитываем, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами. Это чистого рода провокация», — заявил Песков во время конференц-колла. Он также отметил, что Россия рассчитывает только на трезвую оценку таких заявлений. Такой ответ Песков дал на приглашение украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой представителей Красного креста и ООН в Курскую область.
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