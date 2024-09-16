На психику челябинца, напавшего на одноклассников, повлиял теракт в «Крокусе»

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Нападение в школе. Челябинск
Челябинец пришел в школу с ножом и молотком и напал на одноклассников Фото:
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Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске

На психическое состояние Романа Г., напавшего на одноклассников в школе № 68 Челябинска, повлиял теракт в «Крокус Сити Холл». По данным источника URA.RU, после теракта у него обострилось психическое заболевание, на фоне которого он стал активно изучать радикальную тематику.

«После трагических событий 22 марта (теракт в Крокус Сити Холл) у подростка обострилось психическое заболевание. Он начал активно изучать материалы на радикальную тематику, чем привлек внимание правоохранительных структур», — рассказал источник.

По данным URA.RU, из-за обострившегося заболевания его положили в психдиспансер, где он провел два месяца. После выписки странностей за ним не замечали.

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Подросток устроил нападение утром 16 сентября. Он пришел в школу с ножом, молотком и пластмассовым пистолетом и напал на одноклассников. Одну из девочек он ударил молотком, другую. — ножом. Также от рук подростка пострадала учительница, которая пыталась защитить детей. Двоих их пострадавших готовят к операции.

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На психическое состояние Романа Г., напавшего на одноклассников в школе № 68 Челябинска, повлиял теракт в «Крокус Сити Холл». По данным источника URA.RU, после теракта у него обострилось психическое заболевание, на фоне которого он стал активно изучать радикальную тематику. «После трагических событий 22 марта (теракт в Крокус Сити Холл) у подростка обострилось психическое заболевание. Он начал активно изучать материалы на радикальную тематику, чем привлек внимание правоохранительных структур», — рассказал источник. По данным URA.RU, из-за обострившегося заболевания его положили в психдиспансер, где он провел два месяца. После выписки странностей за ним не замечали. Подросток устроил нападение утром 16 сентября. Он пришел в школу с ножом, молотком и пластмассовым пистолетом и напал на одноклассников. Одну из девочек он ударил молотком, другую. — ножом. Также от рук подростка пострадала учительница, которая пыталась защитить детей. Двоих их пострадавших готовят к операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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