На психику челябинца, напавшего на одноклассников, повлиял теракт в «Крокусе»

На психическое состояние Романа Г., напавшего на одноклассников в школе № 68 Челябинска, повлиял теракт в «Крокус Сити Холл». По данным источника URA.RU, после теракта у него обострилось психическое заболевание, на фоне которого он стал активно изучать радикальную тематику.
«После трагических событий 22 марта (теракт в Крокус Сити Холл) у подростка обострилось психическое заболевание. Он начал активно изучать материалы на радикальную тематику, чем привлек внимание правоохранительных структур», — рассказал источник.
По данным URA.RU, из-за обострившегося заболевания его положили в психдиспансер, где он провел два месяца. После выписки странностей за ним не замечали.
Подросток устроил нападение утром 16 сентября. Он пришел в школу с ножом, молотком и пластмассовым пистолетом и напал на одноклассников. Одну из девочек он ударил молотком, другую. — ножом. Также от рук подростка пострадала учительница, которая пыталась защитить детей. Двоих их пострадавших готовят к операции.
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