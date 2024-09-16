На психику челябинца, напавшего на одноклассников, повлиял теракт в «Крокусе»

16 сентября 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Челябинец пришел в школу с ножом и молотком и напал на одноклассников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске На психическое состояние Романа Г., напавшего на одноклассников в школе № 68 Челябинска, повлиял теракт в «Крокус Сити Холл». По данным источника URA.RU, после теракта у него обострилось психическое заболевание, на фоне которого он стал активно изучать радикальную тематику. «После трагических событий 22 марта (теракт в Крокус Сити Холл) у подростка обострилось психическое заболевание. Он начал активно изучать материалы на радикальную тематику, чем привлек внимание правоохранительных структур», — рассказал источник. По данным URA.RU, из-за обострившегося заболевания его положили в психдиспансер, где он провел два месяца. После выписки странностей за ним не замечали. Новость по теме Что известно о нападении на школу №68 в Челябинске и пострадавших. Фото, видео Подросток устроил нападение утром 16 сентября. Он пришел в школу с ножом, молотком и пластмассовым пистолетом и напал на одноклассников. Одну из девочек он ударил молотком, другую. — ножом. Также от рук подростка пострадала учительница, которая пыталась защитить детей. Двоих их пострадавших готовят к операции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На психическое состояние Романа Г., напавшего на одноклассников в школе № 68 Челябинска, повлиял теракт в «Крокус Сити Холл». По данным источника URA.RU, после теракта у него обострилось психическое заболевание, на фоне которого он стал активно изучать радикальную тематику. «После трагических событий 22 марта (теракт в Крокус Сити Холл) у подростка обострилось психическое заболевание. Он начал активно изучать материалы на радикальную тематику, чем привлек внимание правоохранительных структур», — рассказал источник. По данным URA.RU, из-за обострившегося заболевания его положили в психдиспансер, где он провел два месяца. После выписки странностей за ним не замечали. Подросток устроил нападение утром 16 сентября. Он пришел в школу с ножом, молотком и пластмассовым пистолетом и напал на одноклассников. Одну из девочек он ударил молотком, другую. — ножом. Также от рук подростка пострадала учительница, которая пыталась защитить детей. Двоих их пострадавших готовят к операции.