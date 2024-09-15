Что известно о нападении на школу №68 в Челябинске и пострадавших. Фото, видео

Учитель и три школьника пострадали при нападении подростка на школу в Челябинске

16 сентября 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

В школе №68 Челябинска и ее окрестностях работают силовики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске Как минимум четыре человека попали в больницу после нападения подростка на учеников школы №68 в Челябинске 16 сентября. Что известно о ЧП — в материале URA.RU. Черный сентябрь Утром понедельника ученик третьего филиала коррекционной школы №68 пронес на занятия через пост охраны нож, пневматический пистолет и молоток. На перемене он набросился на учеников. Первоначально говорилось о двух пострадавших, затем стало известно, что их четверо. Нападавшего остановила учительница По информации URA.RU, на пути обезумевшего 13-летнего подростка встала 57-летняя учительница химии Нина Шошина. При этом она получила серьезные раны. Пострадавшие в больнице, остальных разобрали родители Госпитализированы четыре человека. В их числе — педагог, защищавшая детей от нападавшего. Одна 13-летняя девочка попала в больницу с ножевыми ранениями, другая — с тяжелыми травмами от ударов молотком. Подросток проломил ей голову. Также среди пострадавших их ровесник. Все они находятся в стабильном состоянии. Сейчас остальных школьников уже разобрали по домам, само здание оцеплено полицией. В помещениях работают следователи и криминалисты. Мигранты ни при чем Практически сразу начали расходиться слухи, что мальчик — представитель одной из среднеазиатских диаспор. На самом деле он выходец из русско-башкирской семьи, которая всегда проживала в России. Ход расследования Сейчас мальчика в присутствии родителей и психолога допрашивают следователи. Им предстоит разобраться, что побудило его атаковать соучеников. СКР возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 33, п.«а» ч.2 ст. 105 УК РФ (организация убийства) и ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность). По одной из версий, нападавший состоял в группе, члены которой выполняли задания суицидального квеста. После нападения он пытался покончить с собой в туалете. На месте ЧП работают экстренные службы, мэр Челябинска Наталья Котова, глава Ленинского района Александр Орел и детский омбудсмен Евгения Майорова. Дети эвакуированы. Расследование контролирует приехавший в школу исполняющий обязанности прокурора области Евгений Федоров. Губернатор Алексей Текслер взял ситуацию на личный контроль. По его распоряжению в других школах региона введены повышенные меры безопасности. Также предстоит выяснить, почему охранник школы не заметил целый арсенал, который пронес в школу мальчик. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как минимум четыре человека попали в больницу после нападения подростка на учеников школы №68 в Челябинске 16 сентября. Что известно о ЧП — в материале URA.RU. Черный сентябрь Утром понедельника ученик третьего филиала коррекционной школы №68 пронес на занятия через пост охраны нож, пневматический пистолет и молоток. На перемене он набросился на учеников. Первоначально говорилось о двух пострадавших, затем стало известно, что их четверо. Нападавшего остановила учительница По информации URA.RU, на пути обезумевшего 13-летнего подростка встала 57-летняя учительница химии Нина Шошина. При этом она получила серьезные раны. Пострадавшие в больнице, остальных разобрали родители Госпитализированы четыре человека. В их числе — педагог, защищавшая детей от нападавшего. Одна 13-летняя девочка попала в больницу с ножевыми ранениями, другая — с тяжелыми травмами от ударов молотком. Подросток проломил ей голову. Также среди пострадавших их ровесник. Все они находятся в стабильном состоянии. Сейчас остальных школьников уже разобрали по домам, само здание оцеплено полицией. В помещениях работают следователи и криминалисты. Мигранты ни при чем Практически сразу начали расходиться слухи, что мальчик — представитель одной из среднеазиатских диаспор. На самом деле он выходец из русско-башкирской семьи, которая всегда проживала в России. Ход расследования Сейчас мальчика в присутствии родителей и психолога допрашивают следователи. Им предстоит разобраться, что побудило его атаковать соучеников. СКР возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 33, п.«а» ч.2 ст. 105 УК РФ (организация убийства) и ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность). По одной из версий, нападавший состоял в группе, члены которой выполняли задания суицидального квеста. После нападения он пытался покончить с собой в туалете. На месте ЧП работают экстренные службы, мэр Челябинска Наталья Котова, глава Ленинского района Александр Орел и детский омбудсмен Евгения Майорова. Дети эвакуированы. Расследование контролирует приехавший в школу исполняющий обязанности прокурора области Евгений Федоров. Губернатор Алексей Текслер взял ситуацию на личный контроль. По его распоряжению в других школах региона введены повышенные меры безопасности. Также предстоит выяснить, почему охранник школы не заметил целый арсенал, который пронес в школу мальчик.