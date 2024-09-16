В Киеве объяснили, на чем основан «победный план Зеленского»

План лидера Украины Владимира Зеленского по победе над Россией основан на том, что Запад разрешит Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь РФ. Об этом сообщил советник главы офиса украинского лидера Сергей Лещенко.
«Намек Зеленского очень прозрачный — если реализация „плана победы“ зависит от [президента США Джо] Байдена, то есть это зависит от того, чтобы дать Украине добро использовать западное оружие!», — заявил Сергей Лещенко в эфире украинского телемарафона. Его слова передают в ТАСС.
Советник главы офиса лидера Украины добавил, что в стране понимают, в чем именно заключается план Зеленского, при этом сообщив, что подробности плана не известны. Лещенко подчеркнул, что предположения СМИ о содержании плана являются спекуляциями.
Ранее лидер Украины составил план победы Украины в конфликте с РФ. Он состоит из пяти пунктов, однако ни один из низ Зеленский детально не раскрыл.
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